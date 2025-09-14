szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

26°
+28
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vármegyei Roma Nap

55 perce

Romanap a javából: különleges ízek, előadók tették rendkívülivé

Címkék#program#roma#Horváth István#Berlinger Attila

Teol.hu

Vármegyei Roma Nap. Szombaton a Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat ismét színes programmal várt mindenkit – írta Horváth István, a szekszárdi térség országgyűlési képviselője. – A roma konyha különleges ízei, tánccsoportok, zenekarok és előadók tették igazán emlékezetessé a napot. Ez a nap a roma kultúra sokszínűségéről, kreativitásáról és a közösség erejéről szólt, szívvel és lélekkel. Hálásan köszönöm az idei vendégszeretetet is, öröm volt újra részese lenni!

Horváth István országgyűlési képviselő és Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere is ellátogatott a rendezvényre
Forrás:  Facebook

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu