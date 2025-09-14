Romanap a javából: különleges ízek, előadók tették rendkívülivé

Vármegyei Roma Nap. Szombaton a Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat ismét színes programmal várt mindenkit – írta Horváth István, a szekszárdi térség országgyűlési képviselője. – A roma konyha különleges ízei, tánccsoportok, zenekarok és előadók tették igazán emlékezetessé a napot. Ez a nap a roma kultúra sokszínűségéről, kreativitásáról és a közösség erejéről szólt, szívvel és lélekkel. Hálásan köszönöm az idei vendégszeretetet is, öröm volt újra részese lenni!

Horváth István országgyűlési képviselő és Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere is ellátogatott a rendezvényre

Forrás: Facebook