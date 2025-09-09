Új üzemet avattak, több család jut megélhetéshez

Mucsi életében meghatározó jelentőséggel bír ez az üzem – jelentette ki Orbán József polgármester. Tizenhárom család mindennapi megélhetéséhez járul hozzá az itt készült savanyúság. Emellett a a savanyító bevételei hozzásegítik majd a falut is céljaik megvalósításához.

Orbán József, Vizin Balázs, Csibi Krisztina és Orbán Attila felavatják a savanyítót. Forrás: Facebook

Csibi Krisztina, a térség országgyűlési képviselője kiemelte: fontos, hogy a térség értékei és hagyományai fennmaradjanak, ugyanakkor korszerű, versenyképes környezetben működhessenek tovább. – Példás dolognak tartom, ha egy település helyi termékeket állít elő, és a helyiek részesülnek ebből először. Azon túl, hogy termelnek és tartósítanak, átadják az ehhez szükséges tudást is a következő generációnak – mondta. – A megújult savanyítóüzem a település hagyományaira építve járul hozzá Mucsi és a vármegye fejlődéséhez – hangsúlyozta Orbán Attila, a Tolna Vármegyei Közgyűlés elnöke.

A savanyító könnyebbé teszi az életet

A fejlesztés nemcsak a helyi gazdaságot erősíti, hanem tizenhárom helyi lakos számára munkalehetőséget is biztosít, ami különösen nagy jelentőséggel bír a község mindennapi életében. Az üzem felújítása hozzájárul ahhoz, hogy a helyben előállított termékek méltó körülmények között juthassanak el a fogyasztókhoz – tette hozzá Vizin Balázs, a Tolna Vármegyei Közgyűlés alelnöke.