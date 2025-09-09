szeptember 9., kedd

Ünnepélyes átadó

1 órája

Új üzemet avattak, több család jut megélhetéshez

Címkék#Orbán Attila#Tolna Vármegyei Közgyűlés#savanyítóüzem#Orbán József#Vizin Balázs#Mucsi

Ünnepélyes keretek között adták át a Tolna Vármegyei Önkormányzat segítségével megvalósult savanyítóüzemet. A beruházással Mucsi tizenhárom családjának megélhetését segíti a korszerűbbé vált savanyító.

Kutny Gábor

Mucsi életében meghatározó jelentőséggel bír ez az üzem – jelentette ki Orbán József polgármester. Tizenhárom család mindennapi megélhetéséhez járul hozzá az itt készült savanyúság. Emellett a a savanyító bevételei hozzásegítik majd a falut is céljaik megvalósításához.

Mucsi savanyító üzem átadó
Orbán József, Vizin Balázs, Csibi Krisztina és Orbán Attila felavatják a savanyítót. Forrás:  Facebook

Csibi Krisztina, a térség országgyűlési képviselője kiemelte: fontos, hogy a térség értékei és hagyományai fennmaradjanak, ugyanakkor korszerű, versenyképes környezetben működhessenek tovább. – Példás dolognak tartom, ha egy település helyi termékeket állít elő, és a helyiek részesülnek ebből először. Azon túl, hogy termelnek és tartósítanak, átadják az ehhez szükséges tudást is a következő generációnak – mondta. – A megújult savanyítóüzem a település hagyományaira építve járul hozzá Mucsi és a vármegye fejlődéséhez – hangsúlyozta Orbán Attila, a Tolna Vármegyei Közgyűlés elnöke. 

A savanyító könnyebbé teszi az életet

 A fejlesztés nemcsak a helyi gazdaságot erősíti, hanem tizenhárom helyi lakos számára munkalehetőséget is biztosít, ami különösen nagy jelentőséggel bír a község mindennapi életében. Az üzem felújítása  hozzájárul ahhoz, hogy a helyben előállított termékek méltó körülmények között juthassanak el a fogyasztókhoz – tette hozzá Vizin Balázs, a Tolna Vármegyei Közgyűlés alelnöke.

A beruházás eredményeként megújult többek között a savanyítóüzem víz- és elektromos rendszere, továbbá olyan rozsdamentes berendezéseket is beszereztek, amelyek a legmodernebb igényeknek is megfelelnek. – Nekünk most a legfontosabb feladatunk – mondta Orbán József polgármester –, hogy az eddiginél szélesebb piacot találjunk az itt készült termékeknek.

 

