2 órája

A rohanás a illúziót adja, de a megállás mutatja meg, miért érdemes élni

Címkék#illúzió#tempó#pillanat

Mindig sietünk. Sietünk a munkába, sietünk a boltba, sietünk a gyerekért, majd sietünk haza, hogy ott is legyen mire sietni. A naptár tele, a percek beárazva, a figyelmünk szanaszét. Mintha az élet futóverseny lenne, ahol a célvonalat sosem látjuk. És közben úgy érezzük, ha egy pillanatra megállnánk, lemaradnánk valamiről.

Bencze Péter

Pedig valójában akkor maradunk le, ha nem állunk meg. Ha nem vesszük észre, hogyan fest a szeptemberi égbolt, milyen illata van az őszi levegőnek, vagy hogy mennyit ér egy rövid beszélgetés valakivel, aki tényleg figyel ránk. Az apró dolgok látszólag jelentéktelenek, mégis ezekből áll össze az, amit életnek nevezünk. Nem a rohanó, siető percekből, hanem az elmélyült pillanatokból.

Nem érdemes mindig sietni, néha jó lelassítani egy kicsit
Forrás:  MW archívum

Többet élünk, ha sietünk?

A rohanás nem gyorsítja az életünket, csak összemossa a napokat. Úgy telnek el hetek, hónapok, hogy alig emlékszünk rájuk. A hétfő és a péntek közötti idő szinte eltűnik, a hétvégék pedig túl rövidnek tűnnek, mert a tempót ott sem tudjuk igazán elengedni. Az idő nem lesz több, ha gyorsabban használjuk, csak üresebb. És hiába futunk, a végén mégis ugyanannyi időt kaptunk, mint mások: sem többet, sem kevesebbet.

Néha a legnagyobb haladás az, ha engedjük, hogy egy pillanat hosszabb legyen, mint egy perc. A világ nem rohan el mellettünk, csak mi hagyjuk ott. És ha egyszer rátanulunk arra, hogy lelassuljunk, rájövünk: a fontos dolgok nem futnak sehová. Várnak ránk.

Az élet nem attól lesz gazdagabb, ha több fér bele, hanem attól, ha mélyebbre engedjük. A rohanás az illúziót adja, hogy többet élünk, de a megállás mutatja meg, hogy miért érdemes élni.

 

