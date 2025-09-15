21 perce
Sióagárdon ismét bizonyított a közösség: nagy sikerrel zajlott a falunap – Igazán kitettek magukért a helyiek
Szombaton kora délutántól estig tartó programkavalkád várta az érdeklődőket a sióagárdi iskolaudvaron, ahol a hagyományos falunap idén is a közösség ünnepévé vált. A rendezvényt a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány (JETA) támogatásával szervezték meg, és a nap végére minden résztvevő elégedetten térhetett haza – legyen szó gyerekekről, fiatalokról vagy idősebb generációról. Így mulatott Sióagárd.
A nyitóprogram a „A tárogatónak szólnia kell” című interaktív bemutató volt, amely során Bognár Cecil mutatta be a magyar zenei örökség különleges hangszerét. A legkisebbek közben sem maradtak szórakozás nélkül: a Trambulin Alapítvány támogatásával megrendezett bábelőadás varázslatos történetekkel kötötte le a kicsik figyelmét. A sióagárdi iskola udvarán eközben légvár, arcfestés és vidám gyerekzsivaj várt mindenkit.
A település kulturális örökségét a „Sióagárd virágoskertje” című kiállítás tette kézzelfoghatóvá: Vargáné Kovács Vera gyűjteményéből válogatott hímzések és rajzok mutatták meg a kézműves hagyomány szépségeit.
A színpadon a sióagárdi értékek és a modern zene
A délután folyamán a Sisha Café könnyed dallamai alapozták meg a jó hangulatot, majd Pogrányi Miklós és bandája lépett színpadra. A zenés produkcióhoz csatlakoztak a Sióagárdi Hagyományőrzők, akik a település népzenei és táncos örökségét elevenítették fel.
Az estére a könnyűzenei koncerteké lett a főszerep: előbb a Junior Stars Big Band lépett fel, majd a Windmill zenekar vette át a stafétát, akik a fiatalabb közönséget is megmozgatták. A napot végül a nagyszabású falunapi buli zárta, amelyen Don Panda gondoskodott arról, hogy a táncparkett egészen késő estig tele maradjon.
Piknik, közös főzés, baráti hangulat
Az iskolaudvarban családok és baráti társaságok álltak össze, hogy együtt főzzenek és kínálják egymást a finomságokkal. Volt, ahol sűrű babgulyás rotyogott, mások illatos kolbászt sütöttek. A közös étkezések mellé vidám beszélgetések, baráti ugratások és jókedv társult – minden, ami a falusi közösségi élet legszebb arcát mutatja.
A rendezvény kapcsán Gerő Attila polgármester kiemelte, hogy az idei falunap minden várakozást felülmúlt:
– Nagyon pozitívan értékelem az idei falunapot. A programokat sikerült úgy összeállítani, hogy minden korosztály megtalálja a kedvére valót, így a fiatalok és az idősek egyaránt jól érezték magukat. A közös főzés is nagyszerűen sikerült, a baráti és családi társaságok ismét kitettek magukért – mondta a polgármester.
A szervezők már most ígérik: jövőre is hasonlóan színes és gazdag programmal várják majd a falubelieket és a vendégeket.