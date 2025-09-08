1 órája
A Sipos Márton-díjas Harsányi Máriát inspirálja a rangos elismerés (VIDEÓVAL)
Horváth István, a szekszárdi térség országgyűlési képviselője, Orbán Attila, a vármegyei közgyűlés elnöke és Zsikó Zoltán, a közgyűlés alelnöke is gratulált Harsányi Máriának a rangos díjhoz
Fotó: Mártonfai Dénes
Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlése a vármegyeszékhelyen végzett több évtizedes áldozatos és kimagaslóan sikeres nevelői munkájáért – amely túlmutat mindenen, ami egy átlagos edzőt jellemezhet –, Sipos Márton-díjjal jutalmazta Harsányi Mária kosárlabda edzőt, a Tarr KSC Szekszárd szakemberét.
„Nagyon örültem a díjnak – mondta a kitüntetett. – Bár számos kitüntetést kaptam a munkámért az évek során, az, hogy itthon is gondoltak rám és elismerték mindazt, amit elértem a gyerekekkel, különös jelentőséggel bír. A mai napig ugyanazzal a habitussal foglalkozom a fiatalokkal, mint a pályám elején, és ez a kitüntetés csak inspirál arra, hogy folytassam mindaddig, amíg az egészségem ezt engedi” – tette hozzá Harsányi Mária.
