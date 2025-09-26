Kiderült: ekkortól kezdődhetnek az edzések Szekszárd vadonatúj uszodájában (képgalériákkal)

Berlinger Attila polgármester a Sipos Márton Sportuszoda kapcsán tartott egyeztetést követően hangsúlyozta: a helyi egyesületek és sportolók a kapacitások figyelembevételével elsőbbséget élveznek majd az uszoda használatában. A város ennek támogatására ösztönző rendszert vezetne be, amelyhez a Nemzeti Sportügynökség teljes mértékben partnerként csatlakozik.

Kiderült, meddig tart a Sipos Márton Sportuszoda próbaüzeme

Fotó: Denes Martonfai

Október közepéig tart a próbaüzem

Az NSÜ tájékoztatása szerint a próbaüzem várhatóan október 13-ig folytatódik, ezt követően indulhat az éles, nagyobb kapacitású működés. A lakosság számára két pálya használatát tervezi biztosítani az üzemeltető, miközben a sportági igényekhez igazodva az egyesületek között előzetes felmérés alapján osztják be a sportmedencét. A tanmedence mérete a számítások szerint megfelelőnek bizonyul, így rövidesen megkezdődhet az úszásoktatás a helyi fiatalok számára.

Rugalmas használat, kényelmes feltételek

Az öltözők tekintetében a városi sportuszoda kellő kapacitással rendelkezik: csapatöltözők és kabinos öltözők egyaránt várják a sportolókat és a lakosságot. A sportolók kártyás beléptetéssel juthatnak majd be, a szülők pedig öltöztető jegyet válthatnak, amellyel akkor is kísérhetik gyermekeiket, ha maguk nem kívánják igénybe venni az uszoda vagy a wellness rész szolgáltatásait.

A következő hetek feladata az ár- és díjszabás véglegesítése, valamint a szerződéskötések előkészítése. A személyi állomány egyelőre nem teljes, de a humánerőforrások stabilizálása, különösen az úszómesteri létszám bővítése után megvizsgálható lesz a sportuszoda nyitvatartási idejének meghosszabbítása.

Az egyeztetés minden résztvevő szerint előremutató volt, hiszen közös cél a Sipos Márton Sportuszoda hatékony, a helyi sportéletet támogató működtetése.

Szekszárd új büszkesége a Sipos Márton Sportuszoda

Mint arról korábban beszámoltunk, a szekszárdi sportuszoda szeptember 16-án nyílt meg ünnepélyes keretek között. Az avatáson Orbán Viktor miniszterelnök, Lázár János építési és közlekedési miniszter, Horváth István országgyűlési képviselő, Berlinger Attila polgármester, valamint neves sportolók és számos helyi érdeklődő vett részt. A kormányfő beszédében „nehéz szülésnek” nevezte a beruházást, amely azonban végül sikeresen valósult meg, és Szekszárd új büszkeségével gazdagodott.