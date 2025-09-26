szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

19°
+18
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fontos egyeztetés zajlott

1 órája

Kiderült: ekkortól kezdődhetnek az edzések Szekszárd vadonatúj uszodájában (képgalériákkal)

Címkék#Nemzeti Sportügynökség#NSÜ#Sipos Márton Sportuszoda#Berlinger Attila

Fontos tárgyalás zajlott a héten Szekszárdon. Szerdán délelőtt a helyi városvezetés, a Sportközpont, a szekszárdi vizes sportok képviselői, edzői, valamint az uszoda vezetése egyeztetett a Nemzeti Sportügynökség (NSÜ) képviselőjével és Mayer Máriával, a Sipos Márton Sportuszoda létesítményvezetőjével. A találkozó konstruktív légkörben zajlott, és több fontos kérdésben sikerült előrelépni.

Bencze Péter

Berlinger Attila polgármester a Sipos Márton Sportuszoda kapcsán tartott egyeztetést követően hangsúlyozta: a helyi egyesületek és sportolók a kapacitások figyelembevételével elsőbbséget élveznek majd az uszoda használatában. A város ennek támogatására ösztönző rendszert vezetne be, amelyhez a Nemzeti Sportügynökség teljes mértékben partnerként csatlakozik.

Fontos egyeztetés zajlott a héten a Sipos Márton Sportuszoda kapcsán
Kiderült, meddig tart a Sipos Márton Sportuszoda próbaüzeme
Fotó: Denes Martonfai

Október közepéig tart a próbaüzem

Az NSÜ tájékoztatása szerint a próbaüzem várhatóan október 13-ig folytatódik, ezt követően indulhat az éles, nagyobb kapacitású működés. A lakosság számára két pálya használatát tervezi biztosítani az üzemeltető, miközben a sportági igényekhez igazodva az egyesületek között előzetes felmérés alapján osztják be a sportmedencét. A tanmedence mérete a számítások szerint megfelelőnek bizonyul, így rövidesen megkezdődhet az úszásoktatás a helyi fiatalok számára.

Rugalmas használat, kényelmes feltételek

Az öltözők tekintetében a városi sportuszoda kellő kapacitással rendelkezik: csapatöltözők és kabinos öltözők egyaránt várják a sportolókat és a lakosságot. A sportolók kártyás beléptetéssel juthatnak majd be, a szülők pedig öltöztető jegyet válthatnak, amellyel akkor is kísérhetik gyermekeiket, ha maguk nem kívánják igénybe venni az uszoda vagy a wellness rész szolgáltatásait.

A következő hetek feladata az ár- és díjszabás véglegesítése, valamint a szerződéskötések előkészítése. A személyi állomány egyelőre nem teljes, de a humánerőforrások stabilizálása, különösen az úszómesteri létszám bővítése után megvizsgálható lesz a sportuszoda nyitvatartási idejének meghosszabbítása.

Az egyeztetés minden résztvevő szerint előremutató volt, hiszen közös cél a Sipos Márton Sportuszoda hatékony, a helyi sportéletet támogató működtetése.

Szekszárd új büszkesége a Sipos Márton Sportuszoda

Mint arról korábban beszámoltunk, a szekszárdi sportuszoda szeptember 16-án nyílt meg ünnepélyes keretek között. Az avatáson Orbán Viktor miniszterelnök, Lázár János építési és közlekedési miniszter, Horváth István országgyűlési képviselő, Berlinger Attila polgármester, valamint neves sportolók és számos helyi érdeklődő vett részt. A kormányfő beszédében „nehéz szülésnek” nevezte a beruházást, amely azonban végül sikeresen valósult meg, és Szekszárd új büszkeségével gazdagodott.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu