Szerdán nyitott meg

2 órája

Mutatjuk, mennyibe kerülnek a belépők az új szekszárdi uszodába

Szekszárd új büszkesége szeptember 16-án nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt. A Sipos Márton Sportuszoda jelenleg próbaüzemben működik, így a következő hetekben a látogatók kedvezményes feltételek mellett próbálhatják ki a létesítményt.

Bencze Péter

Amint azt megírtuk, kedden rengetegen vettek részt a Sipos Márton Sportuszoda átadásán, ahol Orbán Viktor is beszédet mondott. Azóta kiderült az is, hogy mennyibe kerülnek az új létesítmény jegyei.

Szerda óta már várja a vendégeket a Sipos Márton Sportuszoda
Fotó: Mártonfai Dénes

Így alakulnak a sportuszoda belépő árak

A szekszárdi sportuszoda a próbaüzem idején kedvezményes árakkal várja a vendégeket. A felnőttek számára a belépő 2000 forintba kerül, míg a diákok és a nyugdíjasok 1200 forintért válthatnak jegyet. A három és hat év közötti gyermekek belépődíja 500 forint. A wellness részleg használatához külön kiegészítő jegy szükséges, amely 800 forintba kerül. A belépéshez biztosított karóra kauciója 1500 forint, amely a távozáskor visszajár.

A városi sportuszoda nyitvatartása hétköznapokon reggel nyolctól este nyolcig, hétvégén pedig reggel nyolctól este hatig tart. Az üzemeltető kiemelte, hogy a próbaüzem célja a végleges működtetési feltételek beállítása, ezért előfordulhatnak kisebb változások, például a vízhőmérsékletben.

Sipos Márton Sportuszoda: Szekszárd új büszkesége

A Modern Városok Program Szekszárdnak jutó forrásából megépített létesítmény két medencével, lelátóval, edzőteremmel, öltözőkkel, orvosi és bírói helyiségekkel, valamint büfével és pihenőterasszal szolgálja a sportolókat és a családokat. A komplexum teljesen akadálymentesített, és korszerű eredményjelzővel, valamint kivetítővel is felszerelték.

A kormány a beruházás során nemcsak a kivitelezést biztosította, hanem az üzemeltetést is átvállalta a várostól, így Szekszárd évente 150–200 millió forintos megtakarítással számolhat.

Az uszoda névadója a szekszárdi születésű Sipos Márton, a 20. század eleji magyar úszósport kiemelkedő alakja. A város az új sportuszoda elnevezésével állít emléket a világcsúcstartó sportolónak, és a tervek szerint jövőre köztéri szobrot is kap.

 

