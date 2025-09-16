1 órája
„Stramm gyerek, nehéz szülés“ – Orbán Viktor adta át Szekszárd új büszkeségét, a Sipos Márton Sportuszodát (képgaléria)
Kedden délután ünnepélyes keretek között átadták a nagyközönségnek Szekszárd új büszkeségét. A Sipos Márton Sportuszoda avatásán részt vett Orbán Viktor miniszterelnök, Lázár János építési és közlekedési miniszter, Horváth István országgyűlési képviselő, valamint Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere. Az ünneplők soraiban ott volt Darnyi Tamás négyszeres olimpiai bajnok és Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség elnöke is és rengeteg helyi és környékbeli érdeklődő.
A Sipos Márton Sportuszoda egy 25×33 méteres nagymedencével, egy 8×16 méteres tanmedencével, lelátóval, edzőteremmel, orvosi és bírói szobákkal, öltözőkkel, büfével és pihenőterasszal várja a sportolókat és a látogatókat. A létesítmény teljesen akadálymentesített, modern eredményjelzővel és kivetítővel is felszerelt.
Orbán Viktor: „Mégis itt vagyunk, mégis itt leszünk”
A kormányfő beszédében kiemelte: a beruházás sok nehézség árán, de végül sikeresen valósult meg. Mint fogalmazott:
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszönöm, hogy itt lehetek önökkel együtt. Nehéz szülés volt, de a gyerek stramm és életképesnek látszik. Az összes többit felejtsük el.
Orbán Viktor hozzátette: a magyar történelem lényegét is egyetlen szóban össze lehet foglalni.
Ha egyszer valaki azt kérné tőlem, hogy próbáljam összefoglalni egyetlen szóban Magyarország ezer éves történetét, olyan választ adnék, ami ezt a mostani helyzetet is jól leírja. És ez a szó így hangzik: mégis. Ez a magyar történet. Mégis. Mi vagyunk itt, mi itt vagyunk, itt leszünk. És ígérhetem önöknek, hogy ha engedik, hogy még kormányozzunk, akkor Magyarország újra nagy és gazdag ország lesz.
A Sipos Márton Sportuszoda a város új büszkesége
A Sipos Márton Sportuszoda két fő medencével rendelkezik: a 25×33 méteres nagymedence a versenysportot és edzéseket szolgálja, a 8×16 méteres tanmedence pedig a gyermekek és kezdők úszásoktatását. A komplexum mozgássérültek számára is teljes körűen akadálymentesített, lelátója oldalanként 254 főt fogad be, modern eredményjelzővel és kivetítővel. Az épület része edzőterem, orvosi és bírói helyiség, öltözők, valamint büfé és pihenőterasz.
Berlinger Attila polgármester hangsúlyozta:
A Sipos Márton Sportuszoda átadása nem csupán egy beruházás lezárása, hanem egy új fejezet kezdete Szekszárd sportéletében.
Nehézségek után sikeres megvalósítás
Horváth István, a térség országgyűlési képviselője kiemelte:
Egy új, modern sportuszodával gyarapodott szeretett városunk, melyet nemcsak az itt élők, hanem a környező települések polgárai is használhatnak majd.
Az uszoda építése a Modern Városok Program részeként indult, azonban a kivitelezés több alkalommal is megakadt, részben műszaki problémák miatt. A projekt végül állami beruházásként valósult meg, a kormány pedig az üzemeltetést is átvállalta a várostól.
Horváth István kiemelte: azzal, hogy az uszoda és a mellette levő élményfürdő már állami üzemeltetésben működik, Szekszárd évente 150–200 millió forintot takaríthat meg.
Hódolat Sipos Márton emléke előtt
Az uszoda névadója, a Szekszárdon született Sipos Márton a 20. század elején a magyar úszósport egyik kiemelkedő alakja volt, világcsúcstartó és sokszoros bajnok. Bár fiatalon hunyt el, nevét a sporttörténelem arany betűkkel őrizte meg. Az önkormányzat a sportuszoda átadásával méltó emléket állít a szekszárdi születésű sportolónak, jövőre pedig egy köztéri szobor felállítását is tervezik.
Orbán Viktor adta át Szekszárd új büszkeségét, a Sipos Márton SportuszodátFotók: Mártonfai Dénes
A közösség szolgálatában
Az új létesítmény a város és a térség sportolóinak, családjainak és diákjainak kínál lehetőséget a sportolásra, az egészséges életmódra és a közösségi találkozásokra. A tervezett próbaüzem szeptember 17-én indul, amely három hétig tart majd, hétköznapokon 8 és 20 óra között, hétvégén 18 óráig várva a látogatókat.
Az ünnepség zárásaként Berlinger Attila polgármester szavaival: „Ez a nap az összefogás győzelme, egy olyan pillanat, amely büszkévé tesz minden szekszárdit.”