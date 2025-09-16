„Stramm gyerek, nehéz szülés“ – Orbán Viktor adta át Szekszárd új büszkeségét, a Sipos Márton Sportuszodát (képgaléria)

A Sipos Márton Sportuszoda egy 25×33 méteres nagymedencével, egy 8×16 méteres tanmedencével, lelátóval, edzőteremmel, orvosi és bírói szobákkal, öltözőkkel, büfével és pihenőterasszal várja a sportolókat és a látogatókat. A létesítmény teljesen akadálymentesített, modern eredményjelzővel és kivetítővel is felszerelt.

Nagy tömeg érkezett a Sipos Márton Sportuszoda átadására

Fotó: Makovics Kornél

Orbán Viktor: „Mégis itt vagyunk, mégis itt leszünk”

A kormányfő beszédében kiemelte: a beruházás sok nehézség árán, de végül sikeresen valósult meg. Mint fogalmazott:

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszönöm, hogy itt lehetek önökkel együtt. Nehéz szülés volt, de a gyerek stramm és életképesnek látszik. Az összes többit felejtsük el.

Orbán Viktor hozzátette: a magyar történelem lényegét is egyetlen szóban össze lehet foglalni.

Ha egyszer valaki azt kérné tőlem, hogy próbáljam összefoglalni egyetlen szóban Magyarország ezer éves történetét, olyan választ adnék, ami ezt a mostani helyzetet is jól leírja. És ez a szó így hangzik: mégis. Ez a magyar történet. Mégis. Mi vagyunk itt, mi itt vagyunk, itt leszünk. És ígérhetem önöknek, hogy ha engedik, hogy még kormányozzunk, akkor Magyarország újra nagy és gazdag ország lesz.

Fotó: Makovics Kornél

A Sipos Márton Sportuszoda a város új büszkesége

A Sipos Márton Sportuszoda két fő medencével rendelkezik: a 25×33 méteres nagymedence a versenysportot és edzéseket szolgálja, a 8×16 méteres tanmedence pedig a gyermekek és kezdők úszásoktatását. A komplexum mozgássérültek számára is teljes körűen akadálymentesített, lelátója oldalanként 254 főt fogad be, modern eredményjelzővel és kivetítővel. Az épület része edzőterem, orvosi és bírói helyiség, öltözők, valamint büfé és pihenőterasz.

Berlinger Attila polgármester hangsúlyozta:

A Sipos Márton Sportuszoda átadása nem csupán egy beruházás lezárása, hanem egy új fejezet kezdete Szekszárd sportéletében.

Nehézségek után sikeres megvalósítás

Horváth István, a térség országgyűlési képviselője kiemelte:

Egy új, modern sportuszodával gyarapodott szeretett városunk, melyet nemcsak az itt élők, hanem a környező települések polgárai is használhatnak majd.

Az uszoda építése a Modern Városok Program részeként indult, azonban a kivitelezés több alkalommal is megakadt, részben műszaki problémák miatt. A projekt végül állami beruházásként valósult meg, a kormány pedig az üzemeltetést is átvállalta a várostól.