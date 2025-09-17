Az uszoda még csak a kezdet: grandiózus emlékkel bővül még a környéke (képgaléria)

Berlinger Attila, Szekszárd polgármestere – a Sipos Márton Sportuszoda átadásáa előtt – így emlékezett vissza fiatalkora meghatározó élményeire: „A hallott rádiófelvételek Török László sportriporter szenvedélyes közvetítésével fiatalkorom legszebb sportélményeit hozzák vissza. Ahogy 1988-ban a gimnáziumi matematika órát félbeszakítva, tanárunkkal együtt a Kossuth rádiót bekapcsolva, lélegzet visszafojtva, majd újjongva ünnepeltük kiváló úszóink győzelmét, akkor az nekünk ugyanazt jelentette, mint szüleinknek a magyar-angol hat-három.“

Berlinger Attila beszédet mond a Sipos Márton Sportuszoda átadásán

Fotó: Makovics Kornel

Ezt követően a polgármester a színpadra hívta a helyszínen jelen levő Darnyi Tamást, akit hatalmas taps fogadott, ugyanúgy, mint „a moszkvai olimpia hősét, a kétszeres olimpiai bajnok Wladár Sándort, aki egyben a Magyar Úszószövetség elnöke is. De szintén ott volt az átadón Madaras Norbert, Athén és Peking hőse, kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke és Dala Tamás, kétszeres Európa-bajnoki ezüstérmes magyar vízilabdázó, aki a Nemzeti Sportuszodák üzemeltetési igazgatója.

Amint Berlinger Attila fogalmazott:

Magyarország 187 aranyérmet szerzett az 1896-os athéni olimpia óta. Az aranyak jelentős részét a vizes, vízhez kötődő sportok szállították, úszásból 32-t, kajak-kenuból 28-at, vízilabdából 9-et szereztünk és ha még a részben érintett 10 aranyérmét is ide számítom, akkor az már összesen 79 aranyérem, az összes aranyérem közel fele ezekből a sportágakból hozott dicsőséget hazánknak. A mi feladatunk, hogy segítsük és támogassuk a jövő Egerszegi Krisztináit, Darnyi Tamásait, Wladár Sándorait, Madaras Norbertjeit és természetesen a jövő Sipos Mártonjait, akik tovább írhatják aranybetűkkel a magyar sportélet dicső lapjait

Az uszoda névadója, Sipos Márton előtt tisztelegve a polgármester így fogalmazott:

Városunk leghíresebb úszója, a kereken 1900-ban született és tragikusan fiatalon, mindössze 26 évesen, 1926-ban elhunyt Sipos Márton az 1920-as években sokszoros országos, sőt világcsúcstartó volt 100 méteres mellúszásban, így méltán választódott a szekszárdi uszoda névadójának. Mindössze 20 évesen kezdett úszni, de tehetsége nagyon rövid idő alatt aranyérmekben mutatkozott meg. Sajnos az 1924-es párizsi olimpián a 100 méteres mellúszás még nem volt olimpiai szám, így nem tudta aranyéremre váltani világcsúcsát. A 100 méteres mellúszásban utána 71 évvel később, 1993-ban Güttler Károly kétszeres olimpiai ezüstérmes úszónk állított fel világcsúcsot, ami jól mutatja Sipos Márton akkori kiváló képességeit. Jövőre méltó emléket kívánunk állítani Sipos Márton elhunytának 100. évfordulója alkalmából, terveink szerint egy impozáns köztéri szobor áll majd itt az uszoda bejárata előtt, az épületben pedig egy dicsőségfallal szeretnénk adózni hazánk kiváló úszó és vízilabdázó olimpikonjainak, ösztönözve és buzdítva ezzel is gyermekeinket, úszóinkat, hogy minél többen lépjenek nyomdokukba.

Berlinger Attila kiemelte:

Olyan alkalomból gyűltünk össze a mai napon, mely városunk és térségünk életében egy meghatározó, történelmi pillanat. A Sipos Márton Szekszárdi Sportuszoda átadása számunkra több mint egy épület felavatása, egy olyan mérföldkő, szimbolikus esemény, mely az összefogás és az alkotó erő győzelmét tanúsítja.

Ezután arról beszélt, hogy a közösség ereje felelősséget is jelent:

Aki szereti hazáját és a lakóhelyét, az felelősséget is érez iránta. Felelősséget és elhivatottságot az itt élő családok, a jelen és a jövő generációja iránt, alázatot a munka és a tettvágy iránt, valamint rendíthetetlen hitet, amely a mindennapjainkat vezérli.

A Sipos Márton Sportuszoda átadása – az összefogás szimbóluma

Hozzátette, hogy az ünnepi pillanat minden jelenlévő számára közös élmény:

Mi itt mindannyian azért jelentünk meg, hogy részesei legyünk annak az ünnepi eseménynek, mely annyi balszerencse közt és oly sok viszály után elhozta nekünk a sikert, és végre megnyitja kapuit egy újabb szentély, ahol a sportolás, az egészségre nevelés és a közösségi találkozás mind megvalósulhat.

A városvezető ezt követően végül hangsúlyozta az esemény szimbolikus üzenetét:

Legyen ez a mai nap az összefogás és a tenni akarás győzelme a széthúzást szítók, gáncsoskodók felett, egy olyan szimbolikus esemény, mely egyesíti a városunkat szerető embereket, azokat, akik felelősséggel gondolkodnak a jövő nemzedékért, gyermekeinkért, akik építeni akarnak, nem pedig rombolni, akik együtt szeretnék sikerre vezetni szeretett városunkat, Szekszárdot. Jusson ez eszünkbe akkor is, amikor jövőre arról fogunk dönteni, hogy a hazaszeretet, a családunkért, a gyermekeinkért érzett felelősség és az alkotó munkába vetett hit kell győzzön a gyűlölettel szemben!

Az ünnepségen elhangzott beszéd erős üzenettel zárult: a Sipos Márton Sportuszoda nem csupán modern sportlétesítmény, hanem az összefogás, a közös munka és a jövőbe vetett hit szimbóluma lett Szekszárd számára.