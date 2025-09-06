A sírásó verseny, amitől egész Szekszárd hangos volt – ők álltak a dobogóra! (képgalériával)

A sírásó verseny megnyitóján Máté Péter, Szekszárd alpolgármestere köszöntötte a versenyzőket és a szurkolókat. A házigazda szerepét a Panteon Kegyeleti Szolgáltató Kft. látta el, amelynek ügyvezetője, Nyakas-Barna Orsolya hangsúlyozta: hetekkel korábban megkezdték az előkészületeket, hogy a csapatok a legjobb körülmények között mutathassák be tudásukat. A szabályzat szerint a versenynek otthont adó település csapata soha nem indul, így szekszárdi nevezés idén nem érkezett.

A löszös-agyagos szekszárdi talaj jól megizzasztotta a sírásó verseny résztvevőit

Fotó: Denes Martonfai

A versenyzőknek egy 0,8x2x1,6 méteres, összesen 2,5 köbméternyi földet kellett kiásniuk két órás szintidő alatt, majd a második feladatban 15 perc alatt visszahantolni. A megmérettetés nemcsak fizikai erőt, hanem nagyfokú precizitást is kívánt, hiszen a gödör méretpontosságát külön értékelte a zsűri.

Hajdúböszörményi arany a sírásó versenyen

Az idei bajnoki címet ismét – immár harmadik alkalommal – a hajdúböszörményi Paraklétosz Nonprofit Kft. I. csapata szerezte meg. Kiss László és Nagy Róbert 1 óra 33 perc 20 másodperces időeredménnyel diadalmaskodott, megvédve tavalyi elsőségüket. A győztes páros elmondta: külön készülés nélkül, a mindennapi munkájuk során szerzett rutinjuknak köszönhetik sikerüket.

A második helyen a Székesfehérvár Városgondnokság párosa végzett. Herceg Gyula és Mizda J. Tamás 1 óra 37 perc 30 másodperc alatt teljesítette a feladatot. A dobogó harmadik fokára a debreceni AKSD „Csontbrigád” nevű csapata állhatott, 1 óra 53 perc 55 másodperces idővel.

„A sírásó hivatás elismeréséért dolgozunk”

Varga József, az MTFE elnöke a verseny szellemiségéről így nyilatkozott:

Fontosnak tartjuk kollégáink, a sírásást is végző temetészszervező munkatársak tevékenységének elismertetését a szakmán kívüli körökben is. Ez a verseny nemcsak szakmai megmérettetés, hanem alkalom arra, hogy a társadalom érdeklődő rétegei megismerjék és elismerjék a sírásó hivatást. A résztvevők nemcsak fizikai erejüket, hanem precizitásukat és lelki jelenlétüket is bizonyítják.

A szekszárdi eseményre számos szurkoló is ellátogatott, akik lelkesedésükkel biztatták a csapatokat. A szervezők szerint a rendezvény célja, hogy a nagyközönség is betekintést nyerjen a sírásók mindennapjaiba, és láthassa azt a fizikai és lelki erőfeszítést, amely a mindennapi munkájuk szerves része.