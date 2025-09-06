Sok napsütés, 30 fokos meleg lesz egész hétvégén

Egész hétvégén sok napsütés várható a délnyugati országrészben a Köpönyeg előrejelzése szerint. Szombaton az eleinte erős északnyugati légáramlás délutánra mérséklődik. A hőmérséklet 29 fok körül tetőzik. Vasárnap változóan gomolyfelhős, napos időre számíthatunk. Csapadék csak elszórtan fordulhat elő.

Sok napsütésre lehet számítani egész hétvégén (Fotó: Mediaworks)

A reggeli minimum 15 fok, a délutáni maximum 29 fok közelében várható. Jövő héten sem kell nagy változásra számítani, hétfőn és kedden a legmelegebb órákban 32-34 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála.