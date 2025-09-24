Sokan veszítik el az állásukat a Signify távozásával

Újabb szobafórumot tartott Süli János, országgyűlési képviselő, ezúttal Tamásiban. A látogatásról közzétett Facebook-posztban azt írja: „Erős a félelem Tamásiban! Többen sokk-ként élik meg, hogy kétszáz dolgozó veszti el az állását a Signify távozásával. Tetézi a gondokat, hogy a város második legnagyobb helyi adót fizető cégéről van szó.

Süli János Tamásiban tartott szobafórumot

Forrás: Facebook

Tamási minden tőle telhetőt megtesz, hogy segítsen, ám sok más mellett az is elhangzott a szobafórumon, hogy ha a 9 százalékos társasági adót a Tisza párt a szakértői által beharangozott 25 százalékra emelnék, akkor az jelentősen hátráltatná más cégek városba telepítését.”