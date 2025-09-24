szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

18°
+24
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kihívások

1 órája

Sokan veszítik el az állásukat a Signify távozásával

Címkék#Süli János#befektető#Signify

A 25 százalékos tiszás társasági adó elriaszthatja a befektetőket – mondta Süli János Tamásiban.

Teol.hu

Újabb szobafórumot tartott Süli János, országgyűlési képviselő, ezúttal Tamásiban. A látogatásról közzétett Facebook-posztban azt írja: „Erős a félelem Tamásiban! Többen sokk-ként élik meg, hogy kétszáz dolgozó veszti el az állását a Signify távozásával. Tetézi a gondokat, hogy a város második legnagyobb helyi adót fizető cégéről van szó.

Süli János Tamásiban tartott szobafórumot
Forrás:  Facebook

Tamási minden tőle telhetőt megtesz, hogy segítsen, ám sok más mellett az is elhangzott a szobafórumon, hogy ha a 9 százalékos társasági adót a Tisza párt a szakértői által beharangozott 25 százalékra emelnék, akkor az jelentősen hátráltatná más cégek városba telepítését.”

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu