1 órája
Figyelmeztet a jegyző! – ha ön is ebben a városban lakik, tartsa be a szabályokat
A hiányzó vagy nehezen látható házszámtáblák pótlására, cseréjére kéri a lakosságot az önkormányzat.
A házszámok kihelyezésére, jól láthatóvá tételére kéri a lakosságot Dunaföldvár jegyzője. Dr. Horváth Zsolt, az önkormányzat Facebook-oldalán ismertette, hogy az ingatlanok házszámtáblával való ellátása jogszabályi kötelezettség, amelyet minden tulajdonosnak, használónak teljesítenie kell.
Mint írja, a jól láthatóan kihelyezett házszám nem csupán az eligazodást segíti, hanem életmentő jelentőséggel is bír. A mentőszolgálat, a tűzoltóság és a rendőrség a házszám alapján tudja gyorsan azonosítani a helyszínt, és ezáltal időben megkezdeni a beavatkozást. Akinél hiányzik, vagy nehezen látható a házszám, azokat a pótlásra, cserére kérik, a hivatal munkatársai pedig a következő hetekben fokozottan ellenőrizni fogják azok meglétét, szabályszerű kihelyezését.
