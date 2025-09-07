Rémisztő látvány fogadja a kedvelt tó látogatóit – fél méter víz hiányzik a mederből (képgaléria)

A helyzetről Nagy Csaba, a tavat kezelő Közalkalmazotti Horgász Egyesület elnöke beszélt hírportálunknak. Elmondása szerint a vízállás valóban kritikus:

– A nyári kipárolgást idén nem tudtuk a Rák-patak felől pótolni. Jelenleg a vízügyi szakemberek dolgoznak a patak medrén, várhatóan jövő héten végeznek. Ezt követően talán újra érkezhet vízutánpótlás Sötétvölgybe is – fogalmazott.

Most kutyákat sétáltatnak a Sötétvölgyi-tó medrében ott, ahol néhány hete még víz állt

Fotó: Denes Martonfai

Az elnök hozzátette: az ősz beköszöntével, amikor csökken a párolgás, hűvösebbek lesznek az éjszakák, a lehulló csapadék és a patakból érkező víz fokozatosan emelheti majd a tó szintjét. Az igazi fordulatot azonban idén is a Széptölgyesnél található halastavak lehalászása hozhatja, hiszen ilyenkor a leengedett víz a Sötétvölgyi-tóba folyik.