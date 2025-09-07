szeptember 7., vasárnap

Aszály

1 órája

Rémisztő látvány fogadja a kedvelt tó látogatóit – fél méter víz hiányzik a mederből (képgaléria)

Szívbemaró látvány tárul a kirándulók és horgászok elé a Sötétvölgyi-tónál: a Szekszárd közelében fekvő természeti ékszerdobozból nyár végére, ősz elejére csaknem 50 centiméternyi víz tűnt el. A part mentén recsegő iszapsáv és a visszahúzódott víztükör ijesztő képet mutat – tavaly ilyenkor pedig még fiatalok bicikliztek a Sötétvölgyi tó kiszáradt medrében.

Bencze Péter

A helyzetről Nagy Csaba, a tavat kezelő Közalkalmazotti Horgász Egyesület elnöke beszélt hírportálunknak. Elmondása szerint a vízállás valóban kritikus:
– A nyári kipárolgást idén nem tudtuk a Rák-patak felől pótolni. Jelenleg a vízügyi szakemberek dolgoznak a patak medrén, várhatóan jövő héten végeznek. Ezt követően talán újra érkezhet vízutánpótlás Sötétvölgybe is – fogalmazott.

Az elnök hozzátette: az ősz beköszöntével, amikor csökken a párolgás, hűvösebbek lesznek az éjszakák, a lehulló csapadék és a patakból érkező víz fokozatosan emelheti majd a tó szintjét. Az igazi fordulatot azonban idén is a Széptölgyesnél található halastavak lehalászása hozhatja, hiszen ilyenkor a leengedett víz a Sötétvölgyi-tóba folyik.

Rémisztő látvány fogadja a kedvelt tó látogatóit – fél méter víz hiányzik a mederből

Fotók: Mártonfai Dénes

A horgászok most imádják Sötétvölgyet

A látvány ugyan elkeserítő, a horgászok szerint azonban az alacsony vízállás kifejezetten kedvező. Egy helyi sporttárs portálunknak elmondta:
– Az elmúlt napokban több nagyobb, 3–4 kilós halat is sikerült kifognom.

Tavaly a mederben bicikliztek, idén újabb próbatétel

Mindez különösen szembetűnő annak fényében, hogy idén nyár elején még „csodaként” emlegették, amikor a korábban részben kiszáradt, iszapos meder újra vízzel telt meg. Akkor a horgászok és természetkedvelők egyaránt fellélegeztek, hiszen a tó ökoszisztémája is regenerálódni látszott.

Tavaly már voltak, akik azt gondolták, hogy a Sötétvölgyi-tó többé nem tér magához. De a Közalkalmazotti Horgász Egyesület tagjai nem adták fel, dolgoztak érte, és végül meghozta az eredményét.

Most viszont ismét próbatétel előtt áll Sötétvölgy. A tó jövője továbbra is az időjáráson, a vízutánpótláson és az egyesület kitartó munkáján múlik.

 

 

