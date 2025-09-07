1 órája
Rémisztő látvány fogadja a kedvelt tó látogatóit – fél méter víz hiányzik a mederből (képgaléria)
Szívbemaró látvány tárul a kirándulók és horgászok elé a Sötétvölgyi-tónál: a Szekszárd közelében fekvő természeti ékszerdobozból nyár végére, ősz elejére csaknem 50 centiméternyi víz tűnt el. A part mentén recsegő iszapsáv és a visszahúzódott víztükör ijesztő képet mutat – tavaly ilyenkor pedig még fiatalok bicikliztek a Sötétvölgyi tó kiszáradt medrében.
A helyzetről Nagy Csaba, a tavat kezelő Közalkalmazotti Horgász Egyesület elnöke beszélt hírportálunknak. Elmondása szerint a vízállás valóban kritikus:
– A nyári kipárolgást idén nem tudtuk a Rák-patak felől pótolni. Jelenleg a vízügyi szakemberek dolgoznak a patak medrén, várhatóan jövő héten végeznek. Ezt követően talán újra érkezhet vízutánpótlás Sötétvölgybe is – fogalmazott.
Az elnök hozzátette: az ősz beköszöntével, amikor csökken a párolgás, hűvösebbek lesznek az éjszakák, a lehulló csapadék és a patakból érkező víz fokozatosan emelheti majd a tó szintjét. Az igazi fordulatot azonban idén is a Széptölgyesnél található halastavak lehalászása hozhatja, hiszen ilyenkor a leengedett víz a Sötétvölgyi-tóba folyik.
Rémisztő látvány fogadja a kedvelt tó látogatóit – fél méter víz hiányzik a mederbőlFotók: Mártonfai Dénes
A horgászok most imádják Sötétvölgyet
A látvány ugyan elkeserítő, a horgászok szerint azonban az alacsony vízállás kifejezetten kedvező. Egy helyi sporttárs portálunknak elmondta:
– Az elmúlt napokban több nagyobb, 3–4 kilós halat is sikerült kifognom.
Kígyó riogatott az erdőben – a vármegyében még nem fotóztak ilyetEgy érdekes kígyóról látott napvilágot egy kép a világhálón.
Tavaly a mederben bicikliztek, idén újabb próbatétel
Mindez különösen szembetűnő annak fényében, hogy idén nyár elején még „csodaként” emlegették, amikor a korábban részben kiszáradt, iszapos meder újra vízzel telt meg. Akkor a horgászok és természetkedvelők egyaránt fellélegeztek, hiszen a tó ökoszisztémája is regenerálódni látszott.
Tavaly már voltak, akik azt gondolták, hogy a Sötétvölgyi-tó többé nem tér magához. De a Közalkalmazotti Horgász Egyesület tagjai nem adták fel, dolgoztak érte, és végül meghozta az eredményét.
Most viszont ismét próbatétel előtt áll Sötétvölgy. A tó jövője továbbra is az időjáráson, a vízutánpótláson és az egyesület kitartó munkáján múlik.
Csoda történt Sötétvölgyben: az aszály ellenére is virágzik a tóA Sötétvölgyi-tónál meglepő fordulat történt.