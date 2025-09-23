Amikor a gyerekek rátalálnak az igazira – ilyen volt a szekszárdi sportágválasztó (képgalériával)

Szekszárd Város Önkormányzatával és a Szekszárdi Sportcsarnokkal karöltve a Szekszárdi Fitt Fiatalok Civil Szervezete egy „Sportágválasztó” programot tartott a szekszárdi sportcsarnokban. Az általuk megálmodott rendezvényre minden Szekszárdon található Általános Iskola 5. évfolyamát meghívták. A diákok számára szervezett sportágválasztó programok különösen fontosak, hiszen ebben a korban kezdik el igazán felfedezni saját érdeklődési körüket és képességeiket. A sportágválasztó lehetőséget ad arra, hogy többféle sportot kipróbáljanak, így könnyebben megtalálhatják azt a mozgásformát, amelyben örömüket lelik és amelyet hosszú távon szívesen űznének.

Nagyon sokan jöttek el a Sportágválasztóra, hogy megismerkedhessenek a különböző egyesületek mindennapjaival

Fotó: Kovács Adrienn

Sportágválasztó - küzdősportok legjava

A rendezvény sajátossága, hogy kifejezetten olyan sportágakat szerettek volna megmutatni, amire nincsen TAO támogatás és nem a legnagyobb szurkolói táborokkal rendelkeznek, így most nem voltak labdajátékok – mondta el hírportálunknak Dobos Dávid Márk szervező. Kilenc sportegyesület vett részt az eseményen, most főként a küzdősportok voltak többségben, de találkozhattak a gyerekek néptánccal és kerékpározással is.

„Egyre jobban teret kap a fiatalok életében a laptop, telefon, online játékok és pont olyan életszakaszban vannak, hogy a sport nagyon fontos lenne. Fontosnak tartom, hogy minél több gyerek sportoljon és a szekszárdi sportegyesületeknek is jól jönne az utánpótlás. Nem utolsó sorban pedig lehet, hogy pont egy ilyen rendezvényen sikerül találni egy tehetséget, aki öregbíti majd Szekszárd város hírnevét” – emelte ki Dobos Dávid Márk.

Az ötödikesek közvetlenül már a bejárat előtt találkozhattak a Szekszárdi Sportközpont Kerékpáros Szakosztályával, ahol fix görgőn ki tudták próbálni a biciklit, a mérőóra segítségével pedig nyomon követhették sebességüket is. A bátrabbak pedig a görgőn lévő biciklivel is tekerhettek egyet, ahol az egyensúly érzék is kimondottan fontos. „Mivel országúti sporttal foglalkozunk, nehezebb dolgunk van úgy gondolom, de fontosnak tartom, hogy a gyerekek megismerkedhessenek a lehetőségeikkel” – húzta alá Schneider Gábor, a szakosztály vezetője.