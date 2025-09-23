szeptember 23., kedd

Mindent ki is próbálhattak

50 perce

Amikor a gyerekek rátalálnak az igazira – ilyen volt a szekszárdi sportágválasztó (képgalériával)

Különleges program várta az ötödikeseket kedden a szekszárdi sportcsarnokban. A sportágválasztó révén a diákok több különböző sportágat is kipróbálhattak.

Keresztes Klaudia

Szekszárd Város Önkormányzatával és a Szekszárdi Sportcsarnokkal karöltve a Szekszárdi Fitt Fiatalok Civil Szervezete egy „Sportágválasztó” programot tartott a szekszárdi sportcsarnokban. Az általuk megálmodott rendezvényre minden Szekszárdon található Általános Iskola 5. évfolyamát meghívták. A diákok számára szervezett sportágválasztó programok különösen fontosak, hiszen ebben a korban kezdik el igazán felfedezni saját érdeklődési körüket és képességeiket. A sportágválasztó lehetőséget ad arra, hogy többféle sportot kipróbáljanak, így könnyebben megtalálhatják azt a mozgásformát, amelyben örömüket lelik és amelyet hosszú távon szívesen űznének.

Nagyon sokan jöttek el a Sportágválasztóra, hogy megismerkedhessenek a különböző egyesületek mindennapjaival
Fotó: Kovács Adrienn

Sportágválasztó - küzdősportok legjava

A rendezvény sajátossága, hogy kifejezetten olyan sportágakat szerettek volna megmutatni, amire nincsen TAO támogatás és nem a legnagyobb szurkolói táborokkal rendelkeznek, így most nem voltak labdajátékok – mondta el hírportálunknak Dobos Dávid Márk szervező. Kilenc sportegyesület vett részt az eseményen, most főként a küzdősportok voltak többségben, de találkozhattak a gyerekek néptánccal és kerékpározással is. 

„Egyre jobban teret kap a fiatalok életében a laptop, telefon, online játékok és pont olyan életszakaszban vannak, hogy a sport nagyon fontos lenne. Fontosnak tartom, hogy minél több gyerek sportoljon és a szekszárdi sportegyesületeknek is jól jönne az utánpótlás. Nem utolsó sorban pedig lehet, hogy pont egy ilyen rendezvényen sikerül találni egy tehetséget, aki öregbíti majd Szekszárd város hírnevét” –  emelte ki Dobos Dávid Márk.

Az ötödikesek közvetlenül már a bejárat előtt találkozhattak a Szekszárdi Sportközpont Kerékpáros Szakosztályával, ahol fix görgőn ki tudták próbálni a biciklit, a mérőóra segítségével pedig nyomon követhették sebességüket is. A bátrabbak pedig a görgőn lévő biciklivel is tekerhettek egyet, ahol az egyensúly érzék is kimondottan fontos. „Mivel országúti sporttal foglalkozunk, nehezebb dolgunk van úgy gondolom, de fontosnak tartom, hogy a gyerekek megismerkedhessenek a lehetőségeikkel” – húzta alá Schneider Gábor, a szakosztály vezetője.

Az Alisca Taekwondo Klub bemutatója is nagyon sok fiatal tetszését elnyerte
Fotó: Kovács Adrienn

„Amikor Dávid megkeresett, már akkor is nagyon jó lehetőségnek tartottam ezt, mert a küzdősportok nem tudnak olyan sokszor bemutatkozni mint más sportágak. Mindig örülünk, ha megmutathatjuk magunkat”–  mondta Rácz Petra az Alisca Teakwondo Klub elnöke és vezető edzője.

A hangulat és a gyerekek csillogó szeme mindent elárult a programról. Boldogan rohantak egyik sportágtól a másikig, majd hosszú sorokba tömörülve az ajtóból kukucskálva türelmesen vártak.

„A gyerekek nagyon lelkesek, hogy kicsit rugdoshassanak, mert ez egy nagyon új élmény nekik mivel az iskolában a testnevelés órán nincs ilyenre lehetőségük. Minden ilyen rendezvényre igyekszünk eljönni. A saját csapatunkat is motiválja ez és örülnek a gyerekek, ha megmutathatják kicsit magukat. Ez a korosztály az, akik igazán lelkesen és már elég idősek, ahhoz hogy könnyen megértsék a feladatot” –  tette hozzá Petra.

A diákok ámulattal figyelték a precíz technikát

Több szakosztály is külön bemutatót tartott, ahol a gyerekek és kísérőik egyaránt összegyűlhettek, hogy testközelből megcsodálják, hogyan végzik a profi sportolók a harcművészetek mozdulatait. A diákok ámulattal figyelték a látványos és precíz technikákat, igyekezve minél többet elsajátítani a bemutatott mozdulatokból és fogásokból. Ez a közelség különleges élményt nyújtott számukra, hiszen nem mindennap adódik lehetőség arra, hogy ilyen részletesen megismerkedjenek ezekkel a sportágakkal. Az edzők készségesen álltak rendelkezésre, és a bemutató után minden kérdésre türelmesen válaszoltak, így a gyerekek még mélyebb betekintést nyerhettek a harcművészetek világába.

„Viszonylag szűk média keresztmetszeten tudunk kommunikálni így szeretnénk minél több emberhez eljutni, amire ez egy fantasztikus lehetőség. A gyerekek nagyon lelkesek a bemutató után is külön kérték, hogy hadd jöjjenek be még hozzánk egy kicsit, ami hatalmas öröm számunkra” – tette hozzá Eördögh Péter Szekszárdi Muay Thai SE elnöke és edzője.

A program ezen kívül felhívja a figyelmet a felelős közlekedésre is, mivel az utóbbi években nagyon sok baleset volt Szekszárd környékén, ami emberéletekbe is került - ezért szerettünk volna erre külön figyelmet szentelni és a gyerekekben tudatosítani, hogy nagy odafigyeléssel, megfontoltan közlekedjenek – mondta Dobos Dávid Márk.

Sportágválasztó

Fotók: Kovács Adrienn

A szervezők finomságokkal is készültek, helyi termelők termékeit is megkóstolhatták a fiatalok. Petrits Mézeskalácsnál lehetett márcot inni egy falat mézeskaláccsal és Unyi Mária készült még finom szörpökkel. A kísérő tanároknak sem kellett nélkülözniük a kényelmet: számukra külön kitelepülőt szerveztek, ahol friss kávé várta őket, hogy kellemesebbé tegyék az eseményen töltött időt.

A helyi szervezetek aktív támogatásával megvalósuló esemény a gyermekek számára nem csak hasznos és élménydús volt, hanem egyben közösségépítő is. Az egész napos program végén tombolával zárták a rendezvényt, amely nagy örömet okozott a résztvevő gyermekeknek, tovább növelve az esemény hangulatát és emlékezetességét.

 

 

