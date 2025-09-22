Spotify – régóta várt újítással rukkolt elő a streaming szolgáltató

Bár a reklámok és a korlátozott számú dalátugrás továbbra is megmarad, ez a lépés sokak számára jelentős könnyítést hoz. A Spotify egy ideje már ígérte a változtatásokat, és most valóban érezhető javulás érkezett. A prémium előfizetők hamarosan élvezhetik a veszteségmentes hangminőséget is, de talán ennél is nagyobb örömhír, hogy az ingyenes verziót használók is jóval szabadabban választhatnak a dalok közül.

Régóta várt újítást vezetett be a Spotify

Fotó: MW/illusztráció

Az ingyenes felhasználók számára eddig nem a piacvezető Spotify volt a legjobb és legkényelmesebb zene streamelő szolgáltatás, mivel a mobilalkalmazásban nem lehetett szabadon kiválasztani a lejátszani kívánt dalokat. Ehelyett csak lejátszási listák vagy albumok megnyitása után lehetett hallgatni, amelyek automatikusan véletlenszerű (shuffle) módban játszódtak le. Emellett a Spotify engedékenyebb lett az átugrások számát illetően is: a dalok közti ugrások mennyiségén lazítottak, így csak egy részletezetlen napi korlát elérése után lép életbe az eddig ismert, óránként hat átugrást engedélyező szabályozás. Mostantól akár kereséssel, akár albumról vagy lejátszási listáról is egy kattintással elindítható az elsőként lejátszandó szám – eddig ez kizárólag a prémium előfizetők kiváltsága volt – ezt követően pedig a lejátszás visszavált kevert módba.

További újdonságok: Spotify üzenetküldés

A streaming óriás emellett egy új funkcióval is bővült: bevezették az üzenetküldést. A felhasználók ezentúl közvetlenül tudnak egymással chatelni az alkalmazáson belül, és zenei, podcast- vagy akár hangoskönyv-ajánlásokat is megoszthatnak egymással. A cég hangsúlyozza, hogy nem kíván a közösségi oldalakkal versenyezni, csupán szeretné bővíteni a felhasználói élményt.

Áremelések és új irányok

Mindeközben a Spotify árazása is változik: szeptembertől több országban – köztük Magyarországon is – emelkedett a prémium előfizetések havi díja. A cég ezt azzal indokolta, hogy így tudják továbbfejleszteni a platform funkcióit és bővíteni a tartalmak kínálatát.

A jövőben nagyobb hangsúlyt kaphatnak a videós tartalmak is, és a vállalat azt reméli, hogy az Apple egyes szabályozási engedményei új lehetőségeket nyitnak majd a bevételszerzésben.