szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

16°
+21
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szobafórum

1 órája

Süli János: a magyar gazdák kerülhetnek bajba az EU tervei miatt

Címkék#Süli János#szobafórum#gazda

Felsőnyéken úgynevezett szobafórumon beszélgetett az emberekkel Süli János, országgyűlési képviselő.

Teol.hu

Felsőnyék gazdag történelmi múltját méltatva a jelen és a jövő kihívásairól is szót ejt Facebook-posztjában Süli János. Az országgyűlési képviselő nemrégiben úgynevezett szobafórumot tartott a településen, ahol „sok minden szóba került, így a béke, a Tisza párt brutális adóterve és persze a felsőnyéki földből élők félelmei is. A mezőgazdasági vállalkozók itt is joggal tartanak attól, hogy ha az EU átalakítja az agrártámogatásokat, akkor a magyar gazdák rosszabbul járnak, csakúgy, mint Ukrajna csatlakozásával, hiszen az agrártermékek dömpingjével az ukránok leuralhatnák az eddigi piacainkat is!”

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu