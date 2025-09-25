Süli János: a magyar gazdák kerülhetnek bajba az EU tervei miatt

Felsőnyék gazdag történelmi múltját méltatva a jelen és a jövő kihívásairól is szót ejt Facebook-posztjában Süli János. Az országgyűlési képviselő nemrégiben úgynevezett szobafórumot tartott a településen, ahol „sok minden szóba került, így a béke, a Tisza párt brutális adóterve és persze a felsőnyéki földből élők félelmei is. A mezőgazdasági vállalkozók itt is joggal tartanak attól, hogy ha az EU átalakítja az agrártámogatásokat, akkor a magyar gazdák rosszabbul járnak, csakúgy, mint Ukrajna csatlakozásával, hiszen az agrártermékek dömpingjével az ukránok leuralhatnák az eddigi piacainkat is!”