Sulyok Tamás Szekszárdon: „a jogász nem pusztán értelmez, hanem rendet teremt“ (képgaléria és videó)

Dr. Sulyok Tamás beszédét megelőzően a Vármegyeháza dísztermében megtartott rendezvényt Dr. Kovács Ildikó, a Magyar Bírói Egyesület Tolna megyei elnöke, és Dr. Szabó Tamás, a Magyar Jogász Egylet vármegyei szervezetének elnöke nyitotta meg. Köszöntőjükben hangsúlyozták: a jogásznap egyszerre szakmai párbeszéd és közösségi ünnep, amely erősíti a hivatásrendek együttműködését.

Dr. Sulyok Tamás a Vármegyeházán köszöntötte a Tolna Vármegyei Jogásznap vendégeit (Fotó: Mártonfai Dénes)

Dr. Sulyok Tamás: jogásznak lenni komoly felelősség

Az államfő ünnepi beszédében Szekszárd történelmi és kulturális jelentőségét emelte ki, kiemelve a város szellemi pezsgését és a jogászi hivatás szolgálatát.

Jogásznak lenni különleges hivatás; olyan életforma, ahol a komoly felelősség mindennapos, ahol az elkötelezettség a tisztességgel alkot szilárd szövetséget

– mondta Dr. Sulyok Tamás. Hangsúlyozta, hogy a jog a közbizalom egyik alapja, amelynek feladata az elesettek védelme, a közösség rendjének biztosítása, valamint a nemzet jövőjének erősítése.