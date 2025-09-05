1 órája
Sulyok Tamás Szekszárdon: „a jogász nem pusztán értelmez, hanem rendet teremt“ (képgaléria és videó)
Dr. Sulyok Tamás köztársasági elnök részvételével rendezték meg szeptember 5-én a Tolna Vármegyei Jogásznapot a szekszárdi Vármegyeházán. Az esemény a vármegye jogásztársadalmának egyik legjelentősebb szakmai fóruma, ahol bírók, ügyészek, ügyvédek, közigazgatási és rendészeti vezetők, valamint jogtudósok cseréltek eszmét a hivatásrend aktuális kérdéseiről. Erről beszélt Dr. Sulyok Tamás Szekszárdon.
Dr. Sulyok Tamás beszédét megelőzően a Vármegyeháza dísztermében megtartott rendezvényt Dr. Kovács Ildikó, a Magyar Bírói Egyesület Tolna megyei elnöke, és Dr. Szabó Tamás, a Magyar Jogász Egylet vármegyei szervezetének elnöke nyitotta meg. Köszöntőjükben hangsúlyozták: a jogásznap egyszerre szakmai párbeszéd és közösségi ünnep, amely erősíti a hivatásrendek együttműködését.
Dr. Sulyok Tamás: jogásznak lenni komoly felelősség
Az államfő ünnepi beszédében Szekszárd történelmi és kulturális jelentőségét emelte ki, kiemelve a város szellemi pezsgését és a jogászi hivatás szolgálatát.
Jogásznak lenni különleges hivatás; olyan életforma, ahol a komoly felelősség mindennapos, ahol az elkötelezettség a tisztességgel alkot szilárd szövetséget
– mondta Dr. Sulyok Tamás. Hangsúlyozta, hogy a jog a közbizalom egyik alapja, amelynek feladata az elesettek védelme, a közösség rendjének biztosítása, valamint a nemzet jövőjének erősítése.
Dr. Sulyok Tamás beszédében a szekszárdi szőlő és bor világából kölcsönzött képekkel érzékeltette a jogászi munka sokszínűségét. Mint mondta: az igazság nem egyetlen hang, hanem harmónia, amely az eltérő nézőpontokból rajzolódik ki. A jogászi hivatás ereje éppen ebben a sokféleséget átfogó egységben rejlik.
A köztársasági elnök kiemelte: a jogrend stabilitásának megőrzése, az állampolgárok biztonságának védelme és a nemzet jövőjének erősítése a jogászi közösség felelőssége, amely a biztonság, a méltóság és a jövő reményének őrzője.
Tolna Vármegyei JogásznapFotók: Mártonfai Dénes
Szakmai előadásokat is tartottak
A program további részében Prof. Dr. Trócsányi László, a Magyar Jogász Egylet elnöke a jogi kultúra alakításának felelősségéről, Dr. Bánáti János az ügyvédi hivatás méltóságáról, míg Dr. Havasi Dezső a jogászi közösség hagyományairól és jövőjéről tartott előadást.
A napot Dr. Lehőcz Regina főispán zárta, aki Tolna vármegye üzenetét tolmácsolta a hazai jogásztársadalom felé, hangsúlyozva a szakmai összefogás jelentőségét.
Az idei Jogásznap a hagyományokhoz híven egyszerre adott alkalmat a szakmai eszmecserére és a jogászi hivatás közösségi megerősítésére – immár a köztársasági elnök jelenlétével is emelve az esemény rangját.