„Meg akartam ijeszteni, túl jól sikerült” – Sümegi Nóra első piros lapjának története

Nyár közepén még a női vízilabda-válogatott tagjaként Magyarországot képviselte Szingapúrban a vizes világbajnokságon, nemrég viszont már Dunaszentgyörgyön, egy családi ház udvarán dekázgatott Sümegi Nóra. Elsőre talán nagynak tűnik a kontraszt, pedig a magyarázat roppant egyszerű: ahogy arról már írtunk, Nóri édesapja, Sümegi Miklós a faluban él, vele és a húgával, Vikivel játszott a vízilabdázó, amikor látogatást tett náluk. Az edzések és a meccsek mellett erre nem sok ideje jut, klubcsapatával, a Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesülettel készülnek az új szezonra, de nemrég belefért egy villámlátogatás, és Nóri arra is szakított időt, hogy hírportálunknak nyilatkozzon.

Sümegi Nóra nemrég még a szingapúri vizes vb-n képviselte a magyar színeket

Forrás: Beküldött fotó

A szövetségi kapitány új poszton számított rá

U20-as válogatottként már világbajnoknak mondhatja magát, de a szingapúri vb volt az első felnőtt világversenye. Azt mondta, miután megkapta a meghívót a válogatott keretbe, úgy érezte, lehetőséget kap arra, hogy valóra váltsa az álmait. Ám egy plusz kihívás is járt mindemellé. Nóri ugyanis alapvetően kapás poszton játszik, Cseh Sándor szövetségi kapitány viszont bekként számít rá. Ez fizikailag igen nagy megterhelést jelent, főleg akkor, amikor nálánál robusztusabb centereket kell fognia. A fiatal tehetség azonban úgy érzi, ezáltal bővül a tudása, sokoldalúbb játékossá válhat, és arra törekszik, hogy a válogatott segítségére lehessen ezen a hiányposzton.

Sümegi Nóra szeme előtt a Los Angeles-i olimpia lebeg

Forrás: Beküldött fotó

Élete első piros lapját Szingapúrban kapta Sümegi Nóra

Egy-egy góllal is hozzájárult a csapat győzelmeihez Szingapúrban, és a legemlékezetesebb mérkőzésének az olaszok elleni negyeddöntőt tartja. Akkor nemcsak a kapuba talált be, hanem úgy érezte, szinte extázisban szállt ki a medencéből. Igaz, számára néhány perccel korábban ért véget a meccs, mint a többieknek. Történt ugyanis, hogy az olaszok javára büntetődobást ítéltek, és mielőtt az olasz elvégezte volna az ötméterest, Nóri felé kapott. A lassításon ugyan látszott, hogy nem ért hozzá az ellenfélhez, a bíró viszont befújta az esetet, és piros lappal kiküldte. – Soha nem kaptam még piros lapot, meg akartam ijeszteni, hát túl jól sikerült. Tanultam belőle – összegezte a történteket.