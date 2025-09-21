47 perce
„Meg akartam ijeszteni, túl jól sikerült” – Sümegi Nóra első piros lapjának története
Több mint 9500 kilométer választotta el egymástól a Dunaszentgyörgyön élő apát és a szingapúri vizes vb-n játszó lányát. Sümegi Nóra vízilabdázó azóta már a hazai bajnokság rajtjára készül Dunaújvárosban, de ha teheti, meglátogatja édesapját. Egy ilyen alkalommal hírportálunknak is nyilatkozott.
Nyár közepén még a női vízilabda-válogatott tagjaként Magyarországot képviselte Szingapúrban a vizes világbajnokságon, nemrég viszont már Dunaszentgyörgyön, egy családi ház udvarán dekázgatott Sümegi Nóra. Elsőre talán nagynak tűnik a kontraszt, pedig a magyarázat roppant egyszerű: ahogy arról már írtunk, Nóri édesapja, Sümegi Miklós a faluban él, vele és a húgával, Vikivel játszott a vízilabdázó, amikor látogatást tett náluk. Az edzések és a meccsek mellett erre nem sok ideje jut, klubcsapatával, a Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesülettel készülnek az új szezonra, de nemrég belefért egy villámlátogatás, és Nóri arra is szakított időt, hogy hírportálunknak nyilatkozzon.
A szövetségi kapitány új poszton számított rá
U20-as válogatottként már világbajnoknak mondhatja magát, de a szingapúri vb volt az első felnőtt világversenye. Azt mondta, miután megkapta a meghívót a válogatott keretbe, úgy érezte, lehetőséget kap arra, hogy valóra váltsa az álmait. Ám egy plusz kihívás is járt mindemellé. Nóri ugyanis alapvetően kapás poszton játszik, Cseh Sándor szövetségi kapitány viszont bekként számít rá. Ez fizikailag igen nagy megterhelést jelent, főleg akkor, amikor nálánál robusztusabb centereket kell fognia. A fiatal tehetség azonban úgy érzi, ezáltal bővül a tudása, sokoldalúbb játékossá válhat, és arra törekszik, hogy a válogatott segítségére lehessen ezen a hiányposzton.
Élete első piros lapját Szingapúrban kapta Sümegi Nóra
Egy-egy góllal is hozzájárult a csapat győzelmeihez Szingapúrban, és a legemlékezetesebb mérkőzésének az olaszok elleni negyeddöntőt tartja. Akkor nemcsak a kapuba talált be, hanem úgy érezte, szinte extázisban szállt ki a medencéből. Igaz, számára néhány perccel korábban ért véget a meccs, mint a többieknek. Történt ugyanis, hogy az olaszok javára büntetődobást ítéltek, és mielőtt az olasz elvégezte volna az ötméterest, Nóri felé kapott. A lassításon ugyan látszott, hogy nem ért hozzá az ellenfélhez, a bíró viszont befújta az esetet, és piros lappal kiküldte. – Soha nem kaptam még piros lapot, meg akartam ijeszteni, hát túl jól sikerült. Tanultam belőle – összegezte a történteket.
A kezdeti csalódottság után már tud örülni az ezüstnek
A spanyolok elleni elődöntőben aztán szinte gálázott a csapat, ám ezt a remek formát nem sikerült átmenteni a görögök ellen vívott döntőre, akiket a nyitó csoportmeccsen legyőztek a lányok, a fináléban viszont fordult a kocka, így ezüstéremmel zárt a magyar csapat. A sors fintora, hogy Nóri még a vb előtt pont Görögországba foglalt le nyaralást. Azt mondta, az ott töltött idő alatt néhányszor eszébe jutott a vereség, de ez nem rontotta el a jól megérdemelt pihenést. – Eljön majd a visszavágás lehetősége – tette hozzá. Arról is beszélt, hogy a döntő lefújását követően persze nagy volt a csalódottság, de már rövid idő után örülni tudott az ezüstnek. – Sok új, fiatal játékos került be a csapatba, számomra most minden öröm, ami a válogatottal kapcsolatos – magyarázta. Felidézte azt is, hogy néhány éve még utánpótlás korú sportolóként fogadta csapata világversenyt megjárt játékosait, és még mindig hihetetlen számára, hogy most hazatérve őt üdvözölték friss érmesként.
Szeretne részese lenni a magyar női vízilabdázás első olimpiai aranyának
Klubcsapatával szeptember 20-án kezdik a bajnokságot, nem sokra rá pedig Bajnokok Ligája mérkőzés házigazdája lesz Dunaújváros. Nóri a sport mellett tanul, gazdálkodás és menedzsment szakra jár a város egyetemén, de még arról a gyerekkori álmáról sem tett le, hogy sportpályafutását követően tengerbiológus legyen. Addig viszont még számtalan világversenyen szeretne bizonyítani, a legnagyobb célként pedig ott lebeg a szeme előtt a 2028-as Los Angeles-i olimpia. Azt mondta magáról, maximalista, és nagyon ritkán elégedett a teljesítményével, így sejthető, hogy mindent megtesz majd azért, hogy hozzásegítse a magyar női vízilabdázást az első olimpiai aranyéremhez.
