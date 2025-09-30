6 órája
Ne csak nézd, próbáld ki! – Újra úton a szakképzési roadshow (galéria+videó)
Harmadik alkalommal szervez beiskolázási roadshow-t a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum. A vármegye hat városában mutatkozik be a centrum nyolc iskolája szeptember 30. és október 21. között. A cél, hogy a továbbtanulás előtt álló diákok testközelből kapjanak képet a szakképzés nyújtotta lehetőségekről.
Az elmúlt két év tapasztalata számunkra azt mutatja, hogy ez egy nagyon népszerű, rendkívül informatív kezdeményezés – mondja Szalai Ervin, a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum főigazgatója. – A visszajelzések alapján folyamatosan fejlesztjük ezeket a kitelepüléseinket, és igyekszünk olyan dolgokat megmutatni a diákoknak, amelyek rávilágítanak arra, hogy mit kaphatnak, mivé válhat a szakmájuk. Úgy gondolom, hogy ez az a lehetőség, amikor a diák ténylegesen megtapasztalhatja, miről is szólhat az a szakma, amelyet kinézett vagy választana magának, illetve hogyan kell valójában felvenni a kapcsolatot az iskolával. Nagyon sok helyszínen a Tolna Vármegyei Iparkamara is képviselteti magát, ahol a duális képzésről, illetve a szakképzési munkaszerződésekről is tájékozódhatnak a szülők és a diákok.
A szakképzés előnyei: diákok mutatják be a szakmákat saját élményeiken keresztül
Jeszenka Ildikó, az Ady Endre Középiskola igazgatója szerint azért különösen fontos ez a rendezvény, mert a gyerekeknek ki kell lépniük a számítógép mögül, és személyesen kell megtapasztalniuk, hogy milyen szakmákban próbálhatják ki magukat, mi az, ami valóban tetszik nekik. – A baj az – tette hozzá az iskola igazgatónője –, hogy a legtöbbjüknek nincsen semmilyen konkrét fogalma arról, mit választhatna. Úgy érzem, túlságosan el vannak szigetelődve. Régebben is nagyon fontos volt, hogy kijöjjenek, megfogják a szerszámokat, kipróbálják, megtapogassák, lássák, milyen eszközöket használnak egy-egy szakmában. A legfontosabb, hogy ne csak a képernyőn keresztül lássanak valami ideális, de megfoghatatlan dolgot, hanem itt, testközelből, közvetlenül a tanulóktól tudják meg, mi történik a képzés során. Mert a leghitelesebben azok a diákok tudják elmondani a tapasztalataikat, akik már itt tanulnak.
Beiskolázási road show-t szervezett a Tolna Vármegyei Szakképzési CentrumFotók: Mártonfai Dénes
– Ez egy nagyon fontos szempont volt a számunkra – veszi át a szót ismét Szalai Ervin. – Nem az oktatókat hozzuk ki, hanem a diákokat, akik saját szemszögükből tudják bemutatni, miért szeretnek abba az iskolába járni, és miért jó az a szakma, amelyet választottak. Úgy gondolom, ez kellően autentikus ahhoz, hogy a fiatal, aki szeretne bekerülni ebbe a rendszerbe, lássa: azok, akik már előtte járnak, mit tapasztaltak meg magából a képzésből.
A szekszárdi helyszínre a környék valamennyi általános iskoláját meghívták, és ezt a stratégiát követik a további városokban is. A Szakképzési Centrum roadshow-ja október 21-én Bonyhádon zárul.
Teol.hu videó
