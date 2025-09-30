Ne csak nézd, próbáld ki! – Újra úton a szakképzési roadshow (galéria+videó)

Az elmúlt két év tapasztalata számunkra azt mutatja, hogy ez egy nagyon népszerű, rendkívül informatív kezdeményezés – mondja Szalai Ervin, a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum főigazgatója. – A visszajelzések alapján folyamatosan fejlesztjük ezeket a kitelepüléseinket, és igyekszünk olyan dolgokat megmutatni a diákoknak, amelyek rávilágítanak arra, hogy mit kaphatnak, mivé válhat a szakmájuk. Úgy gondolom, hogy ez az a lehetőség, amikor a diák ténylegesen megtapasztalhatja, miről is szólhat az a szakma, amelyet kinézett vagy választana magának, illetve hogyan kell valójában felvenni a kapcsolatot az iskolával. Nagyon sok helyszínen a Tolna Vármegyei Iparkamara is képviselteti magát, ahol a duális képzésről, illetve a szakképzési munkaszerződésekről is tájékozódhatnak a szülők és a diákok.

Szakképzési kiállítás. Fotó: Mártonfai Dénes

A szakképzés előnyei: diákok mutatják be a szakmákat saját élményeiken keresztül

Jeszenka Ildikó, az Ady Endre Középiskola igazgatója szerint azért különösen fontos ez a rendezvény, mert a gyerekeknek ki kell lépniük a számítógép mögül, és személyesen kell megtapasztalniuk, hogy milyen szakmákban próbálhatják ki magukat, mi az, ami valóban tetszik nekik. – A baj az – tette hozzá az iskola igazgatónője –, hogy a legtöbbjüknek nincsen semmilyen konkrét fogalma arról, mit választhatna. Úgy érzem, túlságosan el vannak szigetelődve. Régebben is nagyon fontos volt, hogy kijöjjenek, megfogják a szerszámokat, kipróbálják, megtapogassák, lássák, milyen eszközöket használnak egy-egy szakmában. A legfontosabb, hogy ne csak a képernyőn keresztül lássanak valami ideális, de megfoghatatlan dolgot, hanem itt, testközelből, közvetlenül a tanulóktól tudják meg, mi történik a képzés során. Mert a leghitelesebben azok a diákok tudják elmondani a tapasztalataikat, akik már itt tanulnak.