Becsengettek

Több mint 800 diák kezdte el a tanévet a Szakképzési Centrum iskoláiban (fotókkal)

Címkék#Szakképzési Centrum#intézmény#emlékév

Az újonnan belépők körében népszerűek voltak a technikumi képzések között a Turizmus-vendéglátás, Gazdálkodás és menedzsment, Szépészet, valamint a Specializált gép- és járműgyártás ágazatok, a szakképző iskolai képzések közül pedig a legtöbben a Turizmus-vendéglátás, Gépészet és Építőipar területeit választották. Közel 830 új diákkal kezdte meg a 2025/2026-os tanévet a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrumhoz tartozó nyolc iskola.

Munkatársunktól

A szakképzésben az alapozó elmélet markáns velejárója a gyakorlat, amely a korszerű tanműhelyektől a duális képzésen keresztül már a gazdaság szereplőinél edződik. A könyvek mellett digitális eszközökkel, digitális tananyaggal, erős közösségekkel, ösztöndíjakkal, munkabérrel, pályakezdési juttatással, valamint a jószolgálati programokon keresztül is szilárd értékekkel biztosítjuk a motivációt.

Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum
A Tolna Vármegyei SZC Hunyadi Mátyás Vendéglátó és Turisztikai Technikum és Szakképző Iskola tanévnyitója
Fotó: Beküldött fotó

Megújuló környezet és korszerű eszközpark

Hazánkban folyamatos a szakképző iskolák felújítása, az eddig befektetett több mint 400 milliárd forint keretében jelenleg is országszerte zajlanak a fejlesztések. A színvonalas oktatás feltételeit a Centrum intézményeiben is folyamatosan megújuló környezet és korszerű eszközpark biztosítja. A korábbi évek fejlesztései idén nyáron is folytatódtak: ütemterv szerint halad a Tolna Vármegyei SZC Ady Endre Technikum és Kollégium B épületének felújítása, míg a technikumhoz tartozó K épületben – amely a fiú kollégiumnak is otthont ad – megújultak a vizesblokkok és az elektromos hálózat. Befejeződött a Tolna Vármegyei SZC Perczel Mór Technikum és Kollégium új faipari tanműhelyének kialakítása, emellett több intézményben padlózatcserére került sor, új bútorokkal és informatikai eszközökkel gazdagodtak az iskolák.

Nem hagyományos tanórákkal indult az év

A tanév első napjaiban a diákok nem hagyományos tanórákon vesznek részt, hanem az iskolafoglaló hét keretében tematikus projektekkel kapcsolódnak be az oktatásba. A programok célja, hogy a tanulók jobban megismerjék és magukénak érezzék iskolájukat, miközben modern, kreatív módszerekkel, élményalapon tanulhatnak, és közösségeik is megerősödhetnek. Az idei projektek tematikája az oktatott ágazatok mellett a Jókai 200 emlékévhez kapcsolódik, valamint a mesterséges intelligencia használatának megismerésére is lehetőséget biztosít.

Integrálják a mesterséges intelligenciát

A 2025/2026-os tanév kiemelt céljai közé tartozik, hogy erősítsük a biztonságos, támogató környezetet, valamint az élményalapú oktatást tanulóink számára. Nagy hangsúlyt fektetünk az egyénre szabott tanulási utak kialakítására, a diákok munkaerőpiaci, és felsőoktatási érvényesülésének segítésére, valamint, hogy korunk egyik legnagyobb kihívására reagálva integráljuk a mesterséges intelligencia használatát a szakképzés folyamatába. Ezen felül törekszünk a partnerségek, regionális együttműködések erősítésére, többek között pályaorientációs területen, hogy minden gyermek, fiatal megkapja rá a lehetőséget, hogy megtalálja a számára legmegfelelőbb hivatást – írja közleményében a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum. 

„Ma már mindenki tudja, hogy a jó szakember aranyat ér! Mi azért dolgozunk, hogy mindenkinek, aki a szakképzést választja, korszerű tudást, lehetőséget, perspektívát adjunk, amelyre alapozva kiteljesedhet az életük, meglapozhatják karrierjüket, egzisztenciájukat” – fogalmaznak.

Tanévnyitó a Tolna Vármegyei SZC Hunyadi Mátyás Vendéglátó és Turisztikai Technikum és Szakképző Iskolában

Fotók: Beküldött képek

 

