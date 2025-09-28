szeptember 28., vasárnap

Tehetséggondozás

2 órája

Amikor a gép is tanít: AI a pedagógusok szolgálatában

Címkék#mesterséges intelligencia#Bonyhád#oktatás

Karsa Róbert pedagógusoknak tartott elméleti és gyakorlati előadást a mesterséges intelligencia használatáról. Ez volt a Völgységi Tehetséggondozó Egyesület második szakmai napja.

Révészné Hanol Erzsébet

„Mesterséges intelligencia az oktatásban” címmel tartott előadást Bonyhádon Karsa Róbert, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának tanársegédje Bonyhádon. A Völgységi Tehetséggondozó Egyesület szervezésében második ízben tartottak szakmai napot, amely ezúttal pedagógusoknak nyújtott segítséget abban, miként tudják a mesterséges intelligenciát (AI) felhasználni munkájuk során.

Karsa Róbert volt a szakmai nap előadója
Karsa Róbert volt a Völgységi Tehetséggondozó Egyesület szakmai napjának előadója
Fotó: Máté Réka

A mesterséges intelligencia hatékony használata állt a szakmai nap fókuszában

Karsa Róbert az előadás első felében általános ismeretekkel szolgált az AI-ról, megvilágítva, hogy hatékonysága abban rejlik, hogy okosan tudja folytatni a kapott szöveget, ugyanakkor gépként nincsenek saját gondolatai. A program második felében gyakorlati példákon keresztül is bemutatta a működést.

Kiemelte, hogy az úgynevezett promptolás során egyértelmű feladatot kell adni az AI-nak, tisztázni kell, hogy mi a cél, de akár szerepjátszásra is kérhető, például arra, hogy viselkedjen egy másodikos osztály matematika tanáraként. Így olyan válaszokat fog adni, amelyek valóban használhatóak.

Az előadás résztvevői
Az előadás elméleti részét gyakorlati feladatok követték
Fotó: Máté Réka

Változik a világ, igazodni kell hozzá

A szakember arról is beszélt, hogy a mesterséges intelligencia a mindennapok részévé vált. Míg korábban a tanárok voltak a tudás letéteményesei, addig napjainkra eltolódtak az arányok, és szerephez jutottak a gépek. Fontos leszögezni, hogy ezeket az emberek irányítják, a kritikus gondolkodás elsajátítása elengedhetetlen, ugyanakkor a tanároknak érdemes átgondolniuk a saját szerepüket, és mentorként tekinteni magukra a gyerekek életében. Az egyik legnagyobb kihívást pedig az jelenti, hogy meg tudjuk különböztetni egymástól az AI-generált tartalmat és a valóságost.

 

