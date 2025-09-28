24 perce
Amikor a gép is tanít: AI a pedagógusok szolgálatában
Karsa Róbert pedagógusoknak tartott elméleti és gyakorlati előadást a mesterséges intelligencia használatáról. Ez volt a Völgységi Tehetséggondozó Egyesület második szakmai napja.
„Mesterséges intelligencia az oktatásban” címmel tartott előadást Bonyhádon Karsa Róbert, a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karának tanársegédje Bonyhádon. A Völgységi Tehetséggondozó Egyesület szervezésében második ízben tartottak szakmai napot, amely ezúttal pedagógusoknak nyújtott segítséget abban, miként tudják a mesterséges intelligenciát (AI) felhasználni munkájuk során.
A mesterséges intelligencia hatékony használata állt a szakmai nap fókuszában
Karsa Róbert az előadás első felében általános ismeretekkel szolgált az AI-ról, megvilágítva, hogy hatékonysága abban rejlik, hogy okosan tudja folytatni a kapott szöveget, ugyanakkor gépként nincsenek saját gondolatai. A program második felében gyakorlati példákon keresztül is bemutatta a működést.
Kiemelte, hogy az úgynevezett promptolás során egyértelmű feladatot kell adni az AI-nak, tisztázni kell, hogy mi a cél, de akár szerepjátszásra is kérhető, például arra, hogy viselkedjen egy másodikos osztály matematika tanáraként. Így olyan válaszokat fog adni, amelyek valóban használhatóak.
Változik a világ, igazodni kell hozzá
A szakember arról is beszélt, hogy a mesterséges intelligencia a mindennapok részévé vált. Míg korábban a tanárok voltak a tudás letéteményesei, addig napjainkra eltolódtak az arányok, és szerephez jutottak a gépek. Fontos leszögezni, hogy ezeket az emberek irányítják, a kritikus gondolkodás elsajátítása elengedhetetlen, ugyanakkor a tanároknak érdemes átgondolniuk a saját szerepüket, és mentorként tekinteni magukra a gyerekek életében. Az egyik legnagyobb kihívást pedig az jelenti, hogy meg tudjuk különböztetni egymástól az AI-generált tartalmat és a valóságost.
