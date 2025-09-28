Amikor a gép is tanít: AI a pedagógusok szolgálatában

Kiemelte, hogy az úgynevezett promptolás során egyértelmű feladatot kell adni az AI-nak, tisztázni kell, hogy mi a cél, de akár szerepjátszásra is kérhető, például arra, hogy viselkedjen egy másodikos osztály matematika tanáraként. Így olyan válaszokat fog adni, amelyek valóban használhatóak.

Az előadás elméleti részét gyakorlati feladatok követték

Fotó: Máté Réka

Változik a világ, igazodni kell hozzá

A szakember arról is beszélt, hogy a mesterséges intelligencia a mindennapok részévé vált. Míg korábban a tanárok voltak a tudás letéteményesei, addig napjainkra eltolódtak az arányok, és szerephez jutottak a gépek. Fontos leszögezni, hogy ezeket az emberek irányítják, a kritikus gondolkodás elsajátítása elengedhetetlen, ugyanakkor a tanároknak érdemes átgondolniuk a saját szerepüket, és mentorként tekinteni magukra a gyerekek életében. Az egyik legnagyobb kihívást pedig az jelenti, hogy meg tudjuk különböztetni egymástól az AI-generált tartalmat és a valóságost.