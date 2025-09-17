szeptember 17., szerda

Helyi termék

Szárazd község büszke levendulaszörpjére

Címkék#levendula#szörp#árak

Brunner Mónika

Termelői árlistát tett közzé Szárazd önkormányzata a közösségi médiában, amelyben helyben készült levendulás termékek és házi savanyúságok szerepelnek. A savanyúságok – köztük a csalamádé, savanyú almapaprika, csemege gyöngyhagyma és vöröshagyma – kedvezményes áron kaphatók. A termékek megvásárlásával a helyi közösséget is támogatják az érdeklődők. További részletek itt találhatóak.

 

