Helyi termék
36 perce
Szárazd község büszke levendulaszörpjére
adfads
Termelői árlistát tett közzé Szárazd önkormányzata a közösségi médiában, amelyben helyben készült levendulás termékek és házi savanyúságok szerepelnek. A savanyúságok – köztük a csalamádé, savanyú almapaprika, csemege gyöngyhagyma és vöröshagyma – kedvezményes áron kaphatók. A termékek megvásárlásával a helyi közösséget is támogatják az érdeklődők. További részletek itt találhatóak.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre