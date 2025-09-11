Vérfagyasztó mentőakció: a 6-os főútig vonszolták a kimerült bonyhádi szarvast (videóval)

A bonyhádiak által örökbe fogadott szarvas, Rudolf menekítése megkezdődött. Már hetek óta a várost járta, és eddig igencsak jól érzete magát a környéken, amíg be nem szorult a nádasba. Napok óta figyelték, hogy a híd alatt jön-megy az állat. A hatósági állatorvos, vadászati szervek és rendőrség is tudott a helyzetről, a tervezet szerint az állat 12-ére kapott időpontot kilövésre, amit végül töröltek. Sokan feltételezték, hogy elütötték vagy meglőtték, esetleg harcban szerzett sebet. Ezt többen megvitatták, de sebet sehol sem találtak Rudolfon.

Mint arról már beszámoltunk, Mezőfalván egy megvadult szarvas támadott meg egy férfit. A Duol.hu beszámolója szerint a szarvas akkor támadta meg a férfit, amikor az megpróbálta az állatot terelni. A szarvastámadás következtében a férfi komolyan megsérült, több sebét is össze kellett varrni.