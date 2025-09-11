szeptember 11., csütörtök

Megmenekült

7 perce

Vérfagyasztó mentőakció: a 6-os főútig vonszolták a kimerült bonyhádi szarvast (videóval)

Címkék#bonyhád#Rókales#szarvas

Hetek óta a bonyhádi Nepomuki-híd közelében, a patakparton élt egy vadállat. A bonyhádiak Rudolfnak nevezték el. A békés jószág látszólag jól érezte magát a városközpont közvetlen közelében, de többen úgy gondolták, nem ez a legmegfelelőbb élőhely egy vadállat számára.

Teol.hu

A bonyhádiak által örökbe fogadott szarvas, Rudolf menekítése megkezdődött. Már hetek óta a várost járta, és eddig igencsak jól érzete magát a környéken, amíg be nem szorult a nádasba. Napok óta figyelték, hogy a híd alatt jön-megy az állat. A hatósági állatorvos, vadászati szervek és rendőrség is tudott a helyzetről, a tervezet szerint az állat 12-ére kapott időpontot kilövésre, amit végül töröltek.  Sokan feltételezték, hogy elütötték vagy meglőtték, esetleg harcban szerzett sebet. Ezt többen megvitatták, de sebet sehol sem találtak Rudolfon. 

Forrás: Beküldött fotó

Mint arról már beszámoltunk, Mezőfalván egy megvadult szarvas támadott meg egy férfit. A Duol.hu beszámolója szerint a szarvas akkor támadta meg a férfit, amikor az megpróbálta az állatot terelni. A szarvastámadás következtében a férfi komolyan megsérült, több sebét is össze kellett varrni. 

A bonyhádi esetre visszatérve, a Rókales csoport aztán úgy döntött, kimenekíti az állatot. Az akcióról videókat is közölt közösségi felületén. A Facebook-tudósításból kiderül, hogy hosszú hosszú órákon keresztül küzdöttek a hatalmas állat kiszabadításáért. Iszonyatosan kimerült volt, nagyon sokat kellett törnie a nádat és a bozótost az árokban. A 6-os főúton tovább kellett húznia a mentőcsapatnak. Itt régen egy erdő volt, állítólag az eredeti élőhelye is ez lehetett. Bent, a városban nagyobb galibát okozhatott volna, ezért kellett kihozni.

 

