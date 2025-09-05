szeptember 5., péntek

Elismerés

8 órája

Szász Gábor megszállottan őrzi a régmúlt értékeit (VIDEÓVAL)

Címkék#Szász Gábor#műemlékvédelem#Závod

A vármegyei önkormányzat közgyűlése Tolna Vármegyéért elismerésben részesítette Szász Gábor építész-tervezőt, az építészeti értékek megóvása területén elért eredményeinek elismeréseként.

Teol.hu

A kitüntetettnek közel 30 éve szívügye a műemlékvédelem mellett a népi építészet védelme. Lakóhelyén már kisgyermekkorában is részt vett édesapja által a felújítási munkákban, melynek kezdetét 1985-re datálják. 

Szász Gábor (középen) Horváth István, Csibi Krisztina és Süli János országgyűlési képviselőkkel, valamint Orbán Attilával, a vármegyei közgyűlés elnökével
Fotó: Mártonfai Dénes

Azóta végzettsége és elhivatottsága mellett megszállottan próbálja a régmúlt értékeit megőrizni, restaurálni és azokat ápolni. Ennek ékes példája a Závodon felújított Fachwerk ház, mely építéstörténeti bemutatóházként szolgál. 

Szász Gábor azt mondja, számára meglepetés volt, hogy Tolna vármegye legrangosabb díját vehette át. Megerősítette abban, hogy mindaz amiért az elmúlt évtizedekben dolgozott jó irány. Megítélése szerint a régi épületek megmentése gazdagítja Tolna vármegye egész közösségét.

A videó Szekszárd Megyei Jogú Város tulajdona:

 

 

