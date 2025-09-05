Szász Gábor megszállottan őrzi a régmúlt értékeit (VIDEÓVAL)

A kitüntetettnek közel 30 éve szívügye a műemlékvédelem mellett a népi építészet védelme. Lakóhelyén már kisgyermekkorában is részt vett édesapja által a felújítási munkákban, melynek kezdetét 1985-re datálják.

Szász Gábor vehette át a Tolna Vármegyéért díjat Fotó: Mártonfai Dénes

Azóta végzettsége és elhivatottsága mellett megszállottan próbálja a régmúlt értékeit megőrizni, restaurálni és azokat ápolni. Ennek ékes példája a Závodon felújított Fachwerk ház, mely építéstörténeti bemutatóházként szolgál.