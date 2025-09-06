Ez a nagy szám! A századik szüreti mulatságára készül a falu

A századik szüreti mulatságot rendezik szombaton Tengelicen. A fényképes dokumentációk alapján az első ilyen alkalom 1925-ben volt a faluban, és szeretnének méltó módon megemlékezni a kerek évfordulóról a 3T Civil Szervezet szervezésében. Az elmúlt hetekben a lakosság segítségével fotókat gyűjtöttek az elmúlt évtizedek szüreti rendezvényeiről, ezek már láthatóak a település központjában.

Tengelic központjában már láthatóak az elmúlt száz év szüreti mulatságait megörökítő képek. Forrás: Facebook

Szombaton aztán 14 órától kezdődik a mulatság a bíróné kikérésével a sportcsarnoknál. Onnan indul a menet végig a falu utcáin, majd a központban hagyományőrző műsorral várják az érdeklődőket.