szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

18°
+33
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hagyományőrzés

1 órája

Ez a nagy szám! A századik szüreti mulatságára készül a falu

Címkék#hagyományőrzés#tengelic#szüret

Generációkon átívelő hagyomány Tengelicen a szüreti mulatság. Az idei lesz a századik.

Révészné Hanol Erzsébet
Ez a nagy szám! A századik szüreti mulatságára készül a falu

Tengelic központjában már láthatóak az elmúlt száz év szüreti mulatságait megörökítő képek

Forrás: Facebook

A századik szüreti mulatságot rendezik szombaton Tengelicen. A fényképes dokumentációk alapján az első ilyen alkalom 1925-ben volt a faluban, és szeretnének méltó módon megemlékezni a kerek évfordulóról a 3T Civil Szervezet szervezésében. Az elmúlt hetekben a lakosság segítségével fotókat gyűjtöttek az elmúlt évtizedek szüreti rendezvényeiről, ezek már láthatóak a település központjában.

Tengelic központjában már láthatóak az elmúlt száz év szüreti mulatságait megörökítő képek. Forrás:  Facebook

Szombaton aztán 14 órától kezdődik a mulatság a bíróné kikérésével a sportcsarnoknál. Onnan indul a menet végig a falu utcáin, majd a központban hagyományőrző műsorral várják az érdeklődőket.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu