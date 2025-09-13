Százszámra épültek a lakások

A város felett földgyaluk fordították ki a szőlőtőkéket a domboldalon, majd felépült ott az Alisca lakótelep 1972 tavaszán. Lent, a lankán is mások lettek az utcák. Sorra magasodtak a négy, meg tízszintes házsorok. A TÁÉV, a Tolna Megyei Állami, meg a TOTÉV, a Tolna Megyei Tanácsi Építőipari Vállalat házgyári elemekből és sablonok közé öntött betonból százszámra építette a lakásokat. A hetvenes évek közepére elkészült a Wesselényi utcai házsor, s rá merőlegesen épült a Jókai utca.

A Wesselényi és a Jókai utca sarka ma

Fotó: Szepesi László / Forrás: MW

Amikor a régi kép készült, a két utca kereszteződéséből még látható volt a Megyei Tanács, meg az akkor már álló 160 lakásos épület, de ma már azokat innen eltakarják a később épült magas falak.