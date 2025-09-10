szeptember 10., szerda

Segítünk, hogy jól járjon

25 perce

Olcsóbb, frissebb, finomabb – itt várnak rád az almáskertek

Címkék#akció#gyümölcs#alma#piac#almaszüret

Az idén alig akadt olyan gyümölcs, mely a termésével megörvendeztette volna a fogyasztókat. Almából sem akkora a termés, mint tavaly, de legalább van belőle. Pár éve még nem sokan mozdultak volna a szedd magad alma akciókra, mert egész évben viszonylag elfogadható áron lehetett belőle vásárolni. Idén – a szakemberek szerint – további áremelés várható ezen a területen is, így nagyon meg kell becsülni ezeket az akciókat.

Mauthner Ilona

Az almatermelők már pár héttel ezelőtt elkezdték szedni a korai fajtákat. Elindult tehát az őszi almaszezon, és ezzel együtt kezdetét vette „szedd magad alma” akció is. Az alma érése fajtánként, ütemezetten zajlik, így a gyümölcsök folyamatosan elérhetők lesznek majd a szezon során.

szedd magad alma akciók vármegyénként felsorolva
Szedd magad alma akciók indultak az ország minden részében, íme a lista hol lehet olcsón hozzájutni ehhez a gyümölcshöz
Forrás:  Shutterstock/illusztráció

Szedd magad alma akciók számtalan vármegyében

Minden idők leggyengébb hazai almatermésére készülhetünk az idén, a szakmai szervezetek felmérése szerint mindössze 160 ezer tonna körüli mennyiséget takaríthatnak be a termelők, ami alig fele az egyébként is gyenge tavalyi eredménynek – olvasható a Fruitveben. Az előrejelzések szerint ebből 60–80 ezer tonna lehet étkezési, míg 80–100 ezer tonna ipari alma, miközben a hazai fogyasztás és feldolgozóipari igény ennek a többszöröse lenne.

Hazánkban 20 564 hektáron termesztenek almát. Az ország legfontosabb termesztőkörzete Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye, ahol 15 136 hektár almaültetvény található. A léalmát jelenleg kilogrammonként 75-82 forintos nettó felvásárlási áron lehet értékesíteni, ami közel kétszerese a tavalyi árnak.

Közben elindultak a “szedd magad!” akciók is, melyek remek lehetőséget kínálnak, hogy a vásárlók olcsóbban juthassanak hozzá az almához. A legtöbb helyen a szedésért kilogrammonként 250-400 forintot kérnek el, ami jóval jutányosabb a bolti áraknál.

Íme az országos lista vármegyénként, ahol lehet almát szedni

Baranya vármegye: Mozsgó, Győri Gyümölcsös. A családi gazdaság Szigetvártól mindössze 8 kilométerre, a 67-es út mellett, Mozsgó határában található. Idaredet, Húsvéti Rozmaringot, és Red Rohme fajtát is szüretelhetünk előzetes egyeztetés szerint. Szeptember 19-én indul a szezon a kertben.

Bács-Kiskun vármegye: Kadó Gyümi, Kerekegyháza. Az ültetvény Kerekegyházán, a Faludűlő tanyán van. Saját hűtőházzal rendelkeznek, és elrakni való, étkezési első és másod osztályú, valamint lekvárnak, cefrének való gyümölcsöt is árulnak. Csak láda mennyiségben vásárolható itt a gyümölcs!

Fejér vármegye: Agárd, Bikavölgyi út. Az agárdi Bikavölgyi Panzió almaszedéséről pontosabb információkat a helyi Velence Fruct épületénél kaphatnak az érdeklődők.

Gárdony, Borbás Kert: A Borbás kert földjein szeptember második hetében indul a szezon, almát is, szilvát is szüretelhetünk magunknak kedvünkre. Idén Gala és Jonathan fajtákkal is kiegészült a tavalyi kínálat.

Nagyvenyim, Venyim Gyümölcsöse: A Venyim Gyümölcsöse közösségi kertben már javában zajlik az almaszüret, 350 forint/kilogrammos áron szedhetünk magunknak almát. Ráadásul az alma mellett málnát, körtét, szilvát, paradicsomot is találunk a kertben.

Pest, Somogy Zala és Tolna vármegyékben is vannak akciók

Pest vármegye: Pomáz, Margitligeti út. Az ültetvény Pomáz Kiskovácsi felé eső részén, a Margitligeti úton található. A nyári almát 490 forint/kilogrammos áron szedhetjük. Aki a kényelmesebb megoldást választaná, annak a pultos ár 590 forint/kilogramm. Idény szerint almát, őszibarackot is válogathatunk a kertben.

Tök, Tök Jó Gyümölcs: A gyümölcsös Páty és Zsámbék között található, a Tök-Újmajor út legvégén lévő hűtőháznál. Az almát 300 forint/kilogrammos áron árulják.

Somogy vármegye: Lengyeltóti, Szabó Kertészet. A Szabó Kertészetben  Rozela, Red topaz, Florina, Luna, Orion és Sirius almát is szedhetünk. Az étkezési alma tavaly 250 forint/kilogramm áron volt szedhető, az idei árakról még nincs információ.

Tolna vármegye: Madocsa, Gombos Család Almáskertje. Az almáskertet a Madocsa határáról egy kilométerre a Dunára vezető út mellett található tábla jelzi. Szedhető alma fajták: Jonathán, Jonagold, Idared. Az almáskertben léalma is kapható.

Zala vármegye: Borda családi gazdaság, Nagykanizsa: A szokásosnál kevesebb lett az idei termés a kertben. Jonagored, Jonaprince, Idared szedd magad akciót tartanak szeptember 6-án a készlet erejéig, 360 forint/kilogrammos áron.

Erre figyeljünk, indulás előtt

Mielőtt elindulunk egy almáskertbe, érdemes telefonon érdeklődni 

  • a helyszín aktuális állapotáról 
  • a nyitva tartásról 
  • az árakról
  • Néhány helyen bejelentkezés is szükséges, és nem árt előre megtudakolni a fizetési lehetőségeket sem

 

