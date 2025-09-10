Olcsóbb, frissebb, finomabb – itt várnak rád az almáskertek

Az almatermelők már pár héttel ezelőtt elkezdték szedni a korai fajtákat. Elindult tehát az őszi almaszezon, és ezzel együtt kezdetét vette „szedd magad alma” akció is. Az alma érése fajtánként, ütemezetten zajlik, így a gyümölcsök folyamatosan elérhetők lesznek majd a szezon során.

Szedd magad alma akciók indultak az ország minden részében, íme a lista hol lehet olcsón hozzájutni ehhez a gyümölcshöz

Forrás: Shutterstock/illusztráció

Szedd magad alma akciók számtalan vármegyében

Minden idők leggyengébb hazai almatermésére készülhetünk az idén, a szakmai szervezetek felmérése szerint mindössze 160 ezer tonna körüli mennyiséget takaríthatnak be a termelők, ami alig fele az egyébként is gyenge tavalyi eredménynek – olvasható a Fruitveben. Az előrejelzések szerint ebből 60–80 ezer tonna lehet étkezési, míg 80–100 ezer tonna ipari alma, miközben a hazai fogyasztás és feldolgozóipari igény ennek a többszöröse lenne.

Hazánkban 20 564 hektáron termesztenek almát. Az ország legfontosabb termesztőkörzete Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye, ahol 15 136 hektár almaültetvény található. A léalmát jelenleg kilogrammonként 75-82 forintos nettó felvásárlási áron lehet értékesíteni, ami közel kétszerese a tavalyi árnak.