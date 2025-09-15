szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

13°
+21
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lekvárnak, kompótnak kiváló

2 órája

Féláron a szilva, itt lehet szedni belőle, segítünk, hogy jól járjon

Címkék#akció#Szedd magad#lekvár#szilva

Az ország számos pontján idén is közvetlenül a fáról szedhetjük le az érett, lédús szilvát – ráadásul sok helyen fél áron. Nem sok gyümölcs maradt az idén, melyből lekvárt és kompótot lehet készíteni. A szedd magad akciókat érdemes figyelni, ebben segítünk most.

Mauthner Ilona

Beérett a szilva, rengeteg fajta van belőle, van, ami lekvárnak kiváló, van, ami kompótnak és van, ami mindkettőnek. A szezonnal egy időben elkezdődtek a szedd magad akciók is. Íme néhány cím.

szedd magad akciók szilvából is
Megkezdődött a szilva szezonja, sok helyen hirdettek szedd magad akciókat
Forrás: Makovics  Kornél /Tolnai  Népújság

Szedd magad akciók szilvából az országban

Mielőtt útnak indulnánk, mindenképpen érdemes előzetesen érdeklődni telefonon vagy a közösségi médiában, hogy az adott területen van-e még termés, illetve elkezdődött-e a szedés. Az idén több termőhelyen is volt fagykár, így nem mindenhol áll rendelkezésre gyümölcs. 

Árak és kedvezmények: A legtöbb helyen 250–450 forint körül alakul a kilós ár. Előfordulhat akciósan akár 150–200 forint körüli ár is, általában 100 kilogramm felett szokott ilyen mértékű akció lenni. Sok helyen 10 kiló felett szintén kedvezményes ár léphet életbe. Egyes helyeken azonban minimum vásárlási mennyiséget adnak meg, tehát ezt is érdemes fejben tartani, mielőtt az adott helyszínre utaznánk.

Íme az akciós helyek: 

Kecskemét – Bács-Zöldért Zrt. Cím: Borbás u. 10. Honlap: bacs-zoldert.hu 

Gárdony – Borbás Kert Kapcsolat: Borbás Edit, Szűcs Milán. Honlap: borbaskert.hu

Győrszentiván – Mészáros Gyümölcsös Kapcsolat: Mészáros Péter. Pomáz – Margitligeti út Megjegyzés: Az ültetvény Kiskovácsi felé eső részen található. Szob – Nagy Családi Gazdaság 

Szokolya – Lakati József Gyümölcsös 

Érd – Elvira Major 

Pécel – Hardi Miklós kertje 

Tök – Tök Jó Gyümölcs 

Csurgó – Ulrich Gyümölcsös. Kapcsolat: Ulrich Ingrid. E-mail: [email protected] Megjegyzés: József Attila utcában található

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu