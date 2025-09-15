Féláron a szilva, itt lehet szedni belőle, segítünk, hogy jól járjon

Beérett a szilva, rengeteg fajta van belőle, van, ami lekvárnak kiváló, van, ami kompótnak és van, ami mindkettőnek. A szezonnal egy időben elkezdődtek a szedd magad akciók is. Íme néhány cím.

Megkezdődött a szilva szezonja, sok helyen hirdettek szedd magad akciókat

Szedd magad akciók szilvából az országban

Mielőtt útnak indulnánk, mindenképpen érdemes előzetesen érdeklődni telefonon vagy a közösségi médiában, hogy az adott területen van-e még termés, illetve elkezdődött-e a szedés. Az idén több termőhelyen is volt fagykár, így nem mindenhol áll rendelkezésre gyümölcs.

Árak és kedvezmények: A legtöbb helyen 250–450 forint körül alakul a kilós ár. Előfordulhat akciósan akár 150–200 forint körüli ár is, általában 100 kilogramm felett szokott ilyen mértékű akció lenni. Sok helyen 10 kiló felett szintén kedvezményes ár léphet életbe. Egyes helyeken azonban minimum vásárlási mennyiséget adnak meg, tehát ezt is érdemes fejben tartani, mielőtt az adott helyszínre utaznánk.

Íme az akciós helyek:

Kecskemét – Bács-Zöldért Zrt. Cím: Borbás u. 10. Honlap: bacs-zoldert.hu

Gárdony – Borbás Kert Kapcsolat: Borbás Edit, Szűcs Milán. Honlap: borbaskert.hu.

Győrszentiván – Mészáros Gyümölcsös Kapcsolat: Mészáros Péter. Pomáz – Margitligeti út Megjegyzés: Az ültetvény Kiskovácsi felé eső részen található. Szob – Nagy Családi Gazdaság

Szokolya – Lakati József Gyümölcsös

Érd – Elvira Major

Pécel – Hardi Miklós kertje

Tök – Tök Jó Gyümölcs

Csurgó – Ulrich Gyümölcsös. Kapcsolat: Ulrich Ingrid. E-mail: [email protected] Megjegyzés: József Attila utcában található