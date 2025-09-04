szeptember 5., péntek

Újból nagy sikert aratott a Tevelen megrendezett székely-magyar nótaest (videó)

Tevel Község Önkormányzata és a Teveli Székely Kör szervezésében rendezett esten olyan ismert nótaénekesek léptek pódiuma, mint Balázs Anikó, Nyíri Szabó Sándor, Regián Melinda, Dobos Zsolt, Ferenczi László, Ferenczi Attila, Kovács János és a helyi szíveket megdobogtató Tolnai Magdolna.  A három órás előadás után hosszú percekig állva tapsolt a közönség. Negyedszer is nagy sikert aratott a Tevelen megrendezett székely-magyar nótaest.

 

 

