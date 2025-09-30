Új székház, új lehetőségek: szűkös lakásból korszerű székházba költözött a vadászkamara (videó)

Az Országos Magyar Vadászkamara 2018-ban elindított országos ingatlanfejlesztési programjának részeként valósulhatott meg a beruházás. A program célja az volt, jelentette ki Jámbor László elnök a székházátadó ünnepségén, hogy a vármegyékben működő vadászkamarák saját tulajdonú, modern épületekben lássák el feladataikat, nemcsak biztosítva ezzel a munkatársaknak a megfelelő munkakörülményeket, hanem a vadászok kulturált fogadását, valamint az ifjúsági programok lebonyolítását is.

Székház avatás – Jámbor László (jobbról), dr. Lehőcz Regina főispán és dr. Pilisi Gábor az ünnepi pillanatban

Fotó: Kutny Gábor

Megszűntek a méltatlan körülmények

– A fejlesztés különösen nagy jelentőséggel bír Tolna vármegyében – tette hozzá dr. Pilisi Gábor Tolna vármegyei elnök –, a korábbi kamarai központ kifejezetten szűkös és korszerűtlen körülmények között működött. A helyzet hosszú távon tarthatatlanná vált, hiszen a feladataink az elmúlt években jelentősen sokrétűbbé váltak. A Tolna vármegyei központ új otthonát 50 millió forintos pályázati támogatás segítségével sikerült megvalósítani, a pénzt az országos kamarai központ biztosította. A támogatásnak köszönhetően lehetőség nyílt egy olyan ingatlan megvásárlására és átalakítására, amely minden tekintetben megfelel a XXI. századi elvárásoknak. Az új épület ugyan nem hivalkodó, de funkcióját maradéktalanul betölti: tágasabb, jól felszerelt és sokoldalúan használható – tette hozzá dr. Pilisi Gábor.