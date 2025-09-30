4 órája
Új székház, új lehetőségek: szűkös lakásból korszerű székházba költözött a vadászkamara (videó)
A magyar vadászkamara Tolna vármegyei irodája ezidáig egy kétszobás panellakásban működött. Új élet kezdődik a szervezet életében, hiszen olyan székházba költözhettek Szekszárdon, mely méltó a nagy hagyományokkal bíró kamarához.
Az Országos Magyar Vadászkamara 2018-ban elindított országos ingatlanfejlesztési programjának részeként valósulhatott meg a beruházás. A program célja az volt, jelentette ki Jámbor László elnök a székházátadó ünnepségén, hogy a vármegyékben működő vadászkamarák saját tulajdonú, modern épületekben lássák el feladataikat, nemcsak biztosítva ezzel a munkatársaknak a megfelelő munkakörülményeket, hanem a vadászok kulturált fogadását, valamint az ifjúsági programok lebonyolítását is.
Megszűntek a méltatlan körülmények
– A fejlesztés különösen nagy jelentőséggel bír Tolna vármegyében – tette hozzá dr. Pilisi Gábor Tolna vármegyei elnök –, a korábbi kamarai központ kifejezetten szűkös és korszerűtlen körülmények között működött. A helyzet hosszú távon tarthatatlanná vált, hiszen a feladataink az elmúlt években jelentősen sokrétűbbé váltak. A Tolna vármegyei központ új otthonát 50 millió forintos pályázati támogatás segítségével sikerült megvalósítani, a pénzt az országos kamarai központ biztosította. A támogatásnak köszönhetően lehetőség nyílt egy olyan ingatlan megvásárlására és átalakítására, amely minden tekintetben megfelel a XXI. századi elvárásoknak. Az új épület ugyan nem hivalkodó, de funkcióját maradéktalanul betölti: tágasabb, jól felszerelt és sokoldalúan használható – tette hozzá dr. Pilisi Gábor.
Új székház: ahol találkoznak a vadászok és tanul az ifjúság
Az új központ nemcsak a mindennapi kamarai ügyintézés helyszíne, hanem a vadászok találkozási pontja és az ifjúsági programok bázisa is lesz. Ez utóbbi különösen fontos, hiszen a vadászkamara kiemelt figyelmet fordít a fiatal generáció megszólítására és a vadászati hagyományok átadására. Az új épület lehetőséget ad arra, hogy a programokat méltó környezetben, korszerű technikai feltételek mellett szervezzék meg.
Az átadón felszólalt dr. Lehőcz Regina Tolna vármegye főispánja, aki elmondta, arra törekszenek, hogy a természetvédelemmel és a vadászattal összefüggő hatósági feladatok ellátásában a jövőben is felelős együttműködés legyen. A cél közös, az, hogy a vadászat törvényes és etikus legyen. A beruházás lezárásával Tolna vármegye pótolta azt a régi hiányosságot, amely sokáig hátráltatta a kamarai munka hatékonyságát. A korábbi mostoha körülmények helyett immár egy modern, többfunkciós központ várja a vadászokat, az ügyfeleket és a fiatalokat, méltó színvonalat biztosítva mind a szakmai, mind a közösségi feladatok ellátásához.
