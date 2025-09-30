Új székház, új lehetőségek: szűkös lakásból korszerű székházba költözött a vadászkamara

Az Országos Magyar Vadászkamara 2018-ban elindított országos ingatlanfejlesztési programjának részeként valósulhatott meg ez a beruházás. A program célja az volt, jelentette ki Jámbor László elnök a székház átadó ünnepségén, hogy a vármegyékben működő vadászkamarák saját tulajdonú, modern épületekben lássák el feladataikat, nemcsak biztosítva ezzel a munkatársaknak a megfelelő munkakörülményeket, hanem a vadászok kulturált fogadását, valamint az ifjúsági programok lebonyolítását is.

Székház avatás – Jámbor László, dr. Lehőcz Regina és dr. Pilisi Gábor ünnepi pillanatban. Fotó: Kutny Gábor / Forrás: Tolnai Népújság

Megszűntek a méltatlan körülmények

– A fejlesztés különösen nagy jelentőséggel bír Tolna vármegyében – tette hozzá dr. Pilisi Gábor Tolna vármegyei elnök –, a korábbi kamarai központ kifejezetten szűkös és korszerűtlen körülmények között működött. A helyzet hosszú távon tarthatatlanná vált, hiszen a kamara feladatai az elmúlt években jelentősen sokrétűbbé váltak. A Tolna vármegyei központ új otthonát 50 millió forintos pályázati támogatás segítségével sikerült megvalósítani, amelyet az országos kamarai központ biztosított. A támogatásnak köszönhetően lehetőség nyílt egy olyan ingatlan megvásárlására és átalakítására, amely minden tekintetben megfelel a XXI. századi elvárásoknak. Az új épület ugyan nem hivalkodó, de funkcióját maradéktalanul betölti: tágasabb, jól felszerelt és sokoldalúan használható.