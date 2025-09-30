szeptember 30., kedd

15 év után hazára leltek

17 perce

Új székház, új lehetőségek: szűkös lakásból korszerű székházba költözött a vadászkamara

Címkék#Dr Lehőcz Regina#Dr Pilisi Gábor#Jámbor László#vadász#Országos Magyar Vadászkamara

A magyar vadászkamara Tolna vármegyei irodája ez idáig egy kétszobás panellakásban működött. Bár a hatósági feladatok ellátására alkalmas volt a hely, a megnövekedett feladatok már meghaladták annak lehetőségeit. Új élet kezdődik a szervezet életében, hiszen olyan székházba költözhettek Szekszárdon, mely méltó a nagy hagyományokkal bíró kamarához.

Kutny Gábor

Az Országos Magyar Vadászkamara 2018-ban elindított országos ingatlanfejlesztési programjának részeként valósulhatott meg ez a beruházás. A program célja az volt, jelentette ki Jámbor László elnök a székház átadó ünnepségén, hogy a vármegyékben működő vadászkamarák saját tulajdonú, modern épületekben lássák el feladataikat, nemcsak biztosítva ezzel a munkatársaknak a megfelelő munkakörülményeket, hanem a vadászok kulturált fogadását, valamint az ifjúsági programok lebonyolítását is.

Új székháza van a vadászoknak
Székház  avatás – Jámbor László, dr. Lehőcz Regina és dr. Pilisi Gábor ünnepi pillanatban. Fotó: Kutny Gábor / Forrás:  Tolnai Népújság

Megszűntek a méltatlan körülmények

– A fejlesztés különösen nagy jelentőséggel bír Tolna vármegyében – tette hozzá dr. Pilisi Gábor Tolna vármegyei elnök –, a korábbi kamarai központ kifejezetten szűkös és korszerűtlen körülmények között működött. A helyzet hosszú távon tarthatatlanná vált, hiszen a kamara feladatai az elmúlt években jelentősen sokrétűbbé váltak. A Tolna vármegyei központ új otthonát 50 millió forintos pályázati támogatás segítségével sikerült megvalósítani, amelyet az országos kamarai központ biztosított. A támogatásnak köszönhetően lehetőség nyílt egy olyan ingatlan megvásárlására és átalakítására, amely minden tekintetben megfelel a XXI. századi elvárásoknak. Az új épület ugyan nem hivalkodó, de funkcióját maradéktalanul betölti: tágasabb, jól felszerelt és sokoldalúan használható.

Új székház: ahol találkoznak a vadászok és tanul az ifjúság

Az új központ nemcsak a mindennapi kamarai ügyintézés helyszíne, hanem a vadászok találkozási pontja és az ifjúsági programok bázisa is lesz. Ez utóbbi különösen fontos, hiszen a vadászkamara kiemelt figyelmet fordít a fiatal generáció megszólítására és a vadászati hagyományok átadására. Az új épület lehetőséget ad arra, hogy a programokat méltó környezetben, korszerű technikai feltételek mellett szervezzék meg.

Az átadón felszólalt dr. Lehőcz Regina, Tolna vármegye főispánja, aki arról beszélt, a jövőben is arra törekszenek, hogy a természetvédelem és a vadászattal összefüggő hatósági feladatok ellátásában a jövőben is felelős együttműködés legyen. A cél közös – mondta –, az, hogy a vadászat törvényes és etikus legyen. A beruházás lezárásával Tolna vármegye pótolta azt a régi hiányosságot, amely sokáig hátráltatta a kamarai munka hatékonyságát. A korábbi mostoha körülmények helyett immár egy modern, többfunkciós központ várja a vadászokat, az ügyfeleket és a fiatalokat, méltó színvonalat biztosítva mind a szakmai, mind a közösségi feladatok ellátásához.

 

