szeptember 20., szombat

Friderika névnap

30°
+28
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Teol.hu videó

2 órája

Szekszárd szépül: új facsemetékkel és dísznövényekkel gazdagodott a város (videóval)

Címkék#teol video#dísznövény#Szekszárd#díszfa

Szekszárdon folyamatosan zajlanak a városszépítő munkák az Alisca Terra Nkft. közreműködésével. A közterületek ápolása és megújítása részeként most új facsemetéket és különleges dísznövényeket ültettek el a város több pontján. Mutatjuk, hol kerültek új növények Szekszárd közterületeire.

Teol.hu
Szekszárd szépül: új facsemetékkel és dísznövényekkel gazdagodott a város (videóval)

Spanyol Adrienn, a szekszárdi társaság osztályvezetője kiemelte: „Szekszárd közterületein, ahol a fák kiszáradtak vagy veszélyessé váltak, ezeket most pótoljuk. Emellett a város különböző területein cserjéket is telepítünk, ágyásokat alakítunk ki, és díszfákkal gazdagítjuk a környezetet.”

Szekszárd több pontján is pótolták a fákat az Alisca Terra munkatársai
Szekszárd több pontján is pótolták a fákat az Alisca Terra munkatársai. Fotó: Mártonfai Dénes

A Béri Balogh Ádám utcában például csüngő díszcseresznyék kerültek a földbe – ilyen növényeket eddig még nem ültettek a városban, így valódi különlegességnek számítanak. A cseresznyefák mellett nyári orgonát is telepítettek, amelyek a tavaszi-nyári időszakban díszítik majd a köztereket.

Itt szépültek meg Szekszárd közterületei

Az új telepítések érintették a Kölcsey utcát, a Weselényi utcát, a Dienes Valéria utcát, valamint a Tartsay lakótelepet egészen a Czikk-halasig. Ezeken a területeken a facsemeték mellett dísznövények és új ágyások is helyet kaptak.

A munkálatok egyszerre szolgálják a város esztétikai megújulását és környezeti fenntarthatóságát. Az új növények hosszú távon nemcsak árnyékot adnak és javítják a levegő minőségét, hanem erősítik Szekszárd zöld arculatát, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a város még élhetőbb, barátságosabb legyen lakói és látogatói számára.

 

Teol.hu videó

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu