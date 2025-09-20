Szekszárd szépül: új facsemetékkel és dísznövényekkel gazdagodott a város (videóval)

Spanyol Adrienn, a szekszárdi társaság osztályvezetője kiemelte: „Szekszárd közterületein, ahol a fák kiszáradtak vagy veszélyessé váltak, ezeket most pótoljuk. Emellett a város különböző területein cserjéket is telepítünk, ágyásokat alakítunk ki, és díszfákkal gazdagítjuk a környezetet.”

Szekszárd több pontján is pótolták a fákat az Alisca Terra munkatársai. Fotó: Mártonfai Dénes

A Béri Balogh Ádám utcában például csüngő díszcseresznyék kerültek a földbe – ilyen növényeket eddig még nem ültettek a városban, így valódi különlegességnek számítanak. A cseresznyefák mellett nyári orgonát is telepítettek, amelyek a tavaszi-nyári időszakban díszítik majd a köztereket.

Itt szépültek meg Szekszárd közterületei

Az új telepítések érintették a Kölcsey utcát, a Weselényi utcát, a Dienes Valéria utcát, valamint a Tartsay lakótelepet egészen a Czikk-halasig. Ezeken a területeken a facsemeték mellett dísznövények és új ágyások is helyet kaptak.