Szekszárd szépül: új facsemetékkel és dísznövényekkel gazdagodott a város (videóval)
Szekszárdon folyamatosan zajlanak a városszépítő munkák az Alisca Terra Nkft. közreműködésével. A közterületek ápolása és megújítása részeként most új facsemetéket és különleges dísznövényeket ültettek el a város több pontján. Mutatjuk, hol kerültek új növények Szekszárd közterületeire.
Spanyol Adrienn, a szekszárdi társaság osztályvezetője kiemelte: „Szekszárd közterületein, ahol a fák kiszáradtak vagy veszélyessé váltak, ezeket most pótoljuk. Emellett a város különböző területein cserjéket is telepítünk, ágyásokat alakítunk ki, és díszfákkal gazdagítjuk a környezetet.”
A Béri Balogh Ádám utcában például csüngő díszcseresznyék kerültek a földbe – ilyen növényeket eddig még nem ültettek a városban, így valódi különlegességnek számítanak. A cseresznyefák mellett nyári orgonát is telepítettek, amelyek a tavaszi-nyári időszakban díszítik majd a köztereket.
Itt szépültek meg Szekszárd közterületei
Az új telepítések érintették a Kölcsey utcát, a Weselényi utcát, a Dienes Valéria utcát, valamint a Tartsay lakótelepet egészen a Czikk-halasig. Ezeken a területeken a facsemeték mellett dísznövények és új ágyások is helyet kaptak.
A munkálatok egyszerre szolgálják a város esztétikai megújulását és környezeti fenntarthatóságát. Az új növények hosszú távon nemcsak árnyékot adnak és javítják a levegő minőségét, hanem erősítik Szekszárd zöld arculatát, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a város még élhetőbb, barátságosabb legyen lakói és látogatói számára.
