Szekszárd legnagyobb ünnepe: startolnak a szüreti napok (galéria)

Mint évtizedek óta minden évben szeptember harmadik hetének vége felé, úgy idén is megrendezik a Szekszárdi Szüreti Napokat. Ilyenkor összejönnek ismerősök, barátok, zsúfolt, élő lesz a város a Béla király tértől a Luther térig. Százak, sőt ezrek ünnepelnek. Természetesen fogadják, vendégül látják őket a borászok is, miközben azért a várost félkaréjban körül ölelő lankákon folyik a szüret. Itt kínálják a jobbnál jobb boraikat, és itt vannak az éttermek is, nem egyszer különleges étkekkel. A gasztronómiai kínálat mellett pedig művészeti, kulturális programokat is rendeznek, mégpedig nem is akármilyeneket. Ezekről tartottak sajtótájékoztatót a szervezők csütörtökön délelőtt a Babits kulturális központban. Itt kérte Szepesi László a Teol.hu mikrofonjához a tájékoztató résztvevőit, hogy ízelítőt adjanak az ünnep programjából.