3 órája

Szekszárd legnagyobb ünnepe: startolnak a szüreti napok (galéria)

Címkék#Szekszárdi Szüreti Napok#teol podcast#Berlinger Attila

Szepesi László
Szekszárd legnagyobb ünnepe: startolnak a szüreti napok (galéria)

Mint évtizedek óta minden évben szeptember harmadik hetének vége felé, úgy idén is megrendezik a Szekszárdi Szüreti Napokat. Ilyenkor összejönnek ismerősök, barátok, zsúfolt, élő lesz a város a Béla király tértől a Luther térig. Százak, sőt ezrek ünnepelnek. Természetesen fogadják, vendégül látják őket a borászok is, miközben azért a várost félkaréjban körül ölelő lankákon folyik a szüret. Itt kínálják a jobbnál jobb boraikat, és itt vannak az éttermek is, nem egyszer különleges étkekkel. A gasztronómiai kínálat mellett pedig művészeti, kulturális programokat is rendeznek, mégpedig nem is akármilyeneket. Ezekről tartottak sajtótájékoztatót  a szervezők csütörtökön délelőtt a Babits kulturális központban. Itt kérte Szepesi László a Teol.hu mikrofonjához a tájékoztató résztvevőit, hogy ízelítőt adjanak az ünnep programjából.

Szekszárdi Szüreti Napok sajtótájékoztató

Fotók: Mártonfai Dénes

Először Berlinger Attilát, Szekszárd polgármesterét, aki szintén részt vett ezen a sajtótájékoztatón.

Sajtótájékoztató a Szekszárdi Szüreti Napokról. A képen Galambos Péter, Berlinger Attila és Gödrei Zoltán
Fotó: Denes Martonfai / Forrás:  MW

 

 

 

