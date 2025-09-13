1 órája
Szekszárd legnagyobb ünnepe: startolnak a szüreti napok (galéria)
Mint évtizedek óta minden évben szeptember harmadik hetének vége felé, úgy idén is megrendezik a Szekszárdi Szüreti Napokat. Ilyenkor összejönnek ismerősök, barátok, zsúfolt, élő lesz a város a Béla király tértől a Luther térig. Százak, sőt ezrek ünnepelnek. Természetesen fogadják, vendégül látják őket a borászok is, miközben azért a várost félkaréjban körül ölelő lankákon folyik a szüret. Itt kínálják a jobbnál jobb boraikat, és itt vannak az éttermek is, nem egyszer különleges étkekkel. A gasztronómiai kínálat mellett pedig művészeti, kulturális programokat is rendeznek, mégpedig nem is akármilyeneket. Ezekről tartottak sajtótájékoztatót a szervezők csütörtökön délelőtt a Babits kulturális központban. Itt kérte Szepesi László a Teol.hu mikrofonjához a tájékoztató résztvevőit, hogy ízelítőt adjanak az ünnep programjából.
Szekszárdi Szüreti Napok sajtótájékoztatóFotók: Mártonfai Dénes
Először Berlinger Attilát, Szekszárd polgármesterét, aki szintén részt vett ezen a sajtótájékoztatón.
